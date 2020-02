La découverte jeunesse de la semaine : Tom Sawyer

L’histoire se déroule aux États-Unis pendant la guerre de Sécession, au Mississippi, aux environs de 1844. Tom, ses copains et ses copines, ont des liens tissés serrés et font ensemble les quatre cents coups.

Mais Tom Sawyer, c’est bien plus que l’histoire d’une bande de jeunes qui s’amusent et qui croquent la vie à pleines dents : c’est la célébration de la liberté, de la solidarité et du libre arbitre. C’est la quête de la justice et de la tolérance dans un pays déchiré par l’esclavage et l’oppression.

Joe, Tom et Jenny Photo : Groupe PVP

On aime : -les personnages féminins forts de Jenny et de Becky. Celles-ci ont toutes les deux un caractère bien trempé, ne se laissent pas marcher sur les pieds, et elles sont courageuses et audacieuses. -la diversité ethnique et corporelle des garçons et des filles qui composent la bande. C’est un message inclusif positif qui est véhiculé aux enfants. -les valeurs partagées par l’émission : le courage, l’entraide, le sens de la justice, la compassion et l’ouverture d’esprit. -le pouvoir rassembleur de l’émission. Tom Sawyer aborde des sujets qui touchent tous les enfants, entre autres les premiers émois, la quête de soi et les relations familiales. Pourquoi ne pas regarder la série avec les enfants tout en leur faisant part de certaines anecdotes de votre jeunesse?

Becky et Tom Photo : Groupe PVP

Joe et Jenny Photo : Groupe PVP

Ben Photo : Groupe PVP

Pour poursuivre le plaisir, un jeu (La grande course) et une appli (La patrouille de Tom) sont offerts pour amuser les enfants. Les réflexes, l’habileté et le sens de l’observation des filles et des garçons sont stimulés.

La grande course Photo : Groupe PVP

Appli La patrouille de Tom Photo : Groupe PVP

Où et quand regarder les épisodes?

-Chaque dimanche à 9 h sur ICI Télé

-En ligne sur la zone Jeunesse (vidéos, jeu et appli)