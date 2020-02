Trois coups de cœur télé : Patrick Watson, Arnaud Soly et L'amour à la plage

Cette semaine, une des rares apparitions télé pour Patrick Watson, un documentaire touchant sur l’amour de 4 hommes et femmes de 70 ans qui vivent des débuts amoureux ainsi que François Morency et Arnaud Soly à la commande à l'auto.

Ouvrez les guillemets : François Morency et Arnaud Soly

Un duo d'humoristes pour emporter

Combien de titres de chanson pouvez-vous citer en parlant avec un inconnu? Ce fameux segment dans lequel l’animateur et son invité prennent la place du commis de la commande à l’auto et placent des titres de chanson entre deux commandes de trios pour emporter. Claude Dubois pour François Morency, et Marie-Mai pour Arnaud Soly. Ce qui donne des phrases absurdes comme : « On a des spéciaux comme un burger au Hibou » ou encore « Voulez-vous le forfait Plein de tendresse, ça vient avec une sauce sucrée? »

Tout le monde en parle : entrevue avec Patrick Watson

Entrevue avec Patrick Watson

Patrick Watson fait une tournée internationale pour son album Wave. On profite d’une de ses rares pauses chez lui, à Montréal, pour le recevoir sur notre plateau. Sa voix envoûtante et la douceur enivrante de son album ont de quoi réjouir et faire planer son public. Bien que sa musique soit souvent dépeinte comme triste ou mélancolique, l’auteur-compositeur s’en défend. Au contraire, la joie et le bien-être passent aussi par la douceur de la mélodie, selon lui. Si sa sensibilité s’exprime à travers sa musique, elle se fait aussi entendre dans ses opinions sur la langue française, la culture québécoise et l’utilisation de ses chansons dans la publicité. Il est charmant, ce cher Watson!

Doc Humanité : L’amour à la plage

L'amour à la plage

Un portrait intimiste de 4 hommes et femmes de 70 ans qui vivent des débuts amoureux. Ces vacanciers québécois migrent chaque hiver pour la Floride en quête de soleil, de chaleur et de compagnie. Derrière leur quête d’amour se cache un désir de profiter de cette deuxième et ultime jeunesse qui vient avec la retraite. Ces vieux amoureux caressent tous l’espoir d’avoir quelqu’un avec qui faire le reste du chemin.

Jean et Gigi se baignent Photo : 9342-7938 Québec inc.

