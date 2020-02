District 31 : Nancy Riopelle dérape

Bruno raconte en détail à Patrick et Noélie la façon dont Nancy Riopelle lui a fait sa demande loufoque.

Elle me regarde dans le blanc des yeux, pis elle me dit : […] "Hé, ma fille, c’est tout ce que j’avais. Tu me l’as enlevée. Fais-moi un enfant.

Bruno qui rapporte les dires de Nancy