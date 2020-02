Simon Boulerice présente sa première comédie dramatique, Six degrés

Une histoire de différence



Léon, un adolescent malvoyant, doit s’adapter à de nombreux bouleversements dans sa vie à la suite de la mort accidentelle de sa mère. Habitué à la tranquillité de la campagne, il se retrouve à Montréal, chez son père, qu’il ne connaît pas, au sein d’une famille multiculturelle.



Les défis sont grands pour ce jeune homme dont la vision périphérique est de six degrés. C’est comme s’il voyait le monde par le trou d’une paille. Il doit composer avec une nouvelle famille, une nouvelle ville, une nouvelle école et de nouvelles amitiés. C’est aussi pour lui l’occasion de faire connaissance avec son père, d’enquêter sur le passé de sa mère et de vivre ses premières expériences amoureuses.



L’idée de départ



L’étincelle à l’origine de cette histoire est tirée de la vie de l’auteur lui-même. Un ex-amoureux de Simon avait cette vision périphérique très réduite.



Pour être au plus près de la réalité de son personnage principal, l’auteur a rencontré de nombreuses personnes aveugles ou malvoyantes. Un consultant a également accompagné l’équipe créatrice, notamment afin de s’assurer que les déplacements du personnage de Léon et ses regards soient crédibles.



La distribution



La série s’adresse à toute la famille, et les fans des romans de Simon Boulerice y reconnaîtront le ton de l’auteur.



Le comédien Noah Parker tiendra le rôle de Léon. Catherine Trudeau et Alexandre Goyette seront ses parents. Simon Boulerice jouera quant à lui le rôle d’un professeur de français; un hommage qu’il rend à l’auteur Serge Boucher, qui a été son professeur.



Six degrés, qui comptera 13 épisodes de 30 minutes, sera diffusée le jeudi à 19 h 30 à compter du 28 mai sur ICI Télé, puis en intégralité sur ICI Tou.tv Extra au cours du mois de juin.