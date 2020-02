Une liaison trouble : un suspense sentimental captivant et troublant

Fille, épouse, mère, ce sont mes différents rôles, je les ai choisis pour le meilleur et pour le pire. Et puis, tu es arrivé et tu as tout fait voler en éclat. Julia

Julia Day et Benjamin Golding. Photo : British Broadcasting Corporation (BBC)

Julia Day, 60 ans, divorcée, rencontre par hasard Benjamin Greene, 25 ans. Ils commencent à se fréquenter et tombent rapidement amoureux. Le jour vient où Julia annonce à ses trois enfants (Patrick, Léo et Della) qu’elle a rencontré quelqu’un et leur présente Benjamin, qui arrive par surprise lors de son souper d’anniversaire au restaurant. Leur réaction est assez éloquente. Ils sont stupéfaits, et le mot est faible. En un instant, on peut lire la déception, la méfiance, la colère sur leur visage. L’atmosphère est très lourde et Patrick profite de l’absence de sa mère pour bombarder Benjamin de questions. Mais que fait leur mère avec un homme si jeune?

Patrick Day Photo : British Broadcasting Corporation (BBC)

La question est inévitable : et si Benjamin n'était motivé que par l'argent?

Je comprends votre réaction. Vous voyez débarquer ce gars assez jeune et vous vous dites à quoi il peut jouer. Je ne lui veux aucun mal Benjamin

Tant mieux, car sinon on va te péter la gueule. Léo, un des fils de Julia

Julia Day et ses trois enfants. Photo : British Broadcasting Corporation (BBC)

Ce mec est un gigolo, un croqueur de diamants. C’est notre devoir de la protéger. Les enfants de Julia

Un an plus tard

Julia décide de poursuivre sa relation au grand dam de ses enfants.

Julia Day et Benjamin Greene. Photo : British Broadcasting Corporation (BBC)

Je te le dis une dernière fois, Patrick, surtout ne m’oblige pas à choisir. Julia s’adressant à son fils Patrick

Voici un avant-goût de cette série britannique

Extrait exclusif

Une liaison trouble

Sur ICI Télé, les samedis du 22 février au 28 mars à 20 h