Mariana Mazza en 10 citations

D’entrée de jeu, Guy A. Lepage a situé son invitée : « Elle est drôle, elle n’a pas de filtre et elle jure comme un charretier. »



Des jeunes de moins de 16 ans viennent la voir sur scène :

J’ai donné des cours de sexualité à travers le Québec pour 40 $.

Impolie, son nouveau spectacle contenant tous les numéros qu'elle n'a pas osé mettre dans Femme ta gueule :

Je ne pense pas que les gens vont sortir de mon spectacle en lâchant leur job et en faisant Compostelle! Je pense que les gens vont sortir de mon spectacle en disant, “Ouin, je n’aime pas ma vie, mais au moins je ne suis pas cette fille-là.”

Des numéros osés :

Ça fait que ceux qui n’ont pas aimé Femme ta gueule, venez pas voir Impolie. Vous allez capoter comme Denise Bombardier n’aime pas les tatous; ça va être la même chose.

Son côté vulnérable :

Dans la vie, on est plus qu’une chose, et moi, je pense que je montre beaucoup la confiance, l’espèce de front de bœuf, le fait que je n’ai peur de rien, mais personne ne connaît l’autre côté de ma personne. Je suis très insécure. Je suis tellement mêlée dans mes affaires alors que j’ai tellement l’air d’être confiante.

Femme ta gueule, le film :

J’avais envie d’être beaucoup plus originale. Je n’aime pas faire les choses de façon conventionnelle, puis je me suis dit : “Pourquoi pas aller créer le malaise dans le quotidien des autres!”

Une chanson enregistrée avec 2Frères, en lien avec des messages textes qu’elle reçoit et qui l’insultent :

C’est un des plus beaux moments de toute ma carrière. C’est mieux qu’une coupe Stanley puis un trophée du Super Bowl! Vous n’avez pas idée de comment j’ai eu du fun à tourner ça!

Dans un numéro de son spectacle, Mariana dit qu’elle n’aime pas faire des fellations :

C’est au-delà d’un numéro vulgaire qui parle juste de pénis. C’est un numéro qui servait aussi à dire à toutes les femmes et à tous les hommes de ce monde : “Vous n’êtes pas obligés de faire quelque chose que vous ne voulez pas.”

Une photo Facebook où on la voit nue :

J’ai mis cette photo-là parce que je me trouve très sexy avec le corps que j’ai et je ne pense pas que c’est parce qu’on a une taille x ou y ou xxx ou yyy qu’on doit se mettre dans une case. Y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui viennent voir mes spectacles et qui me disent à quel point je suis une inspiration pour eux parce qu’ils sont capables d’assumer leurs courbes.

Les réseaux sociaux :

On doit arrêter de dire aux gens quoi faire. C’est un problème avec les médias sociaux. On n’a jamais autant eu d’opinions, puis on n’a jamais autant eu rien à dire dans notre vie.

Sa présence à Tout le monde en parle critiquée :

Juste sur Twitter […] y a une madame qui a écrit : “Heille, la seule qui a pas rapport, c’est Mariana Mazza”. Je suis désolée, madame, j’ai des plus grosses couilles que les deux (Laurent Duvernay-Tardif et Guy Lafleur) qui sont là. Ça fait que si y a ben quelqu’un qui a rapport ici, c’est moi, OK?



