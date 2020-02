Trois coups de cœur télé :  les koalas, les méthodes de séduction d’Infoman et Ricardo cuisine avec... Ricardo!

Cette semaine les koalas rescapés, cuisinez avec des sosie et la séduction, d'hier à aujourd'hui

Radio-Canada info : sauver les koalas

Sauver les koalas

En Australie, les équipes sur le terrain travaillent toujours intensivement pour soigner les koalas, après les feux dévastateurs de janvier. La journaliste Laurence Martin nous emmène sur l’île Kangourou, où 25 000 koalas sont morts (la moitié de la population).

Ricardo : cuisiner avec son sosie

Les statues de cire de Ricardo et Guylaine Tremblay

On aura tout vu chez Ricardo, et cette semaine, il a reçu Guylaine Tremblay ainsi que nul autre que lui-même, version cire! La comédienne de cire s’était aussi évadée du Musée Grévin pour l’occasion. Donc, Guylaine et Ricardo, accompagnés de leur sosie respectif, cuisinent un peu, oui, mais rigolent pas mal aussi, mais surtout, on apprend comment ces statues sont créées.

Infoman : les méthodes de séduction, de la Nouvelle-France au 21e siècle

L’âme sœur n’est pas si simple à trouver, mais Chantal Lamarre a enquêté pour nous! À retenir en ce 14 février, ce sont ces quelques aphrodisiaques : le sirop d’érable, les rognons de castor et lécher un sou noir.

Sur ce, bonne fête de la Saint-Valentin!

De la séduction, d'hier à aujourd'hui

