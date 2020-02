La parole aux vieux amoureux et amoureuses

En écoutant leur histoire, force est de constater que, peu importe qu’on ait 30, 70 ou 80 ans, l’amour vient avec son lot d’éblouissements, mais aussi de choix, de doutes et de questionnements.

L'amour à la plage



Gigi et Jean



Gigi et Jean semblent couler ensemble des jours heureux en Floride. Mais lorsque le couple retourne au Québec, c’est dans deux appartements. Une situation que les deux tourtereaux ne semblent pas envisager de la même façon. Jean, qui aura bientôt 80 ans, n’aime pas vivre seul et réfléchit à l’éventualité de la mort, à sa finalité. Gigi, pour sa part, chérit davantage la fête et l’instant présent.





Jean et Gigi se baignent Photo : 9342-7938 Québec inc.



Mimi



Mimi vient de rencontrer un homme qui n’est pas « tout à fait libre », comme elle le dit si bien. On la sent très amoureuse. Avec son amie Gigi, elles échangent lectures coquines et conseils amoureux. Après s’être occupée d’un mari malade de nombreuses années, Mimi a le goût d’une seconde jeunesse. Et pour pallier le fait qu’elle et l’élu de son cœur n’ont plus le corps de leurs 20 ans, la dame avance des solutions :

On feutrera l’ambiance, on mettra moins de lumière, on mettra de la musique, on prendra un petit peu de vin. On aidera la nature d’une façon quelconque. Mimi

Richard



Richard, c’est le musicien qui passe ses hivers en Floride et qui anime les soirées dansantes avec ses chansons et ses blagues.

Je pense que la plus belle chose qui m’est arrivée, c’est de passer mes hivers en Floride. J’imagine que c’est ma récompense. Richard

Marié deux fois et père de six enfants qu’il voit rarement, Richard vit actuellement une histoire d’amour différente des précédentes. Sa rencontre avec Judith est arrivée sans qu’il la provoque. L’homme, dont la passion est la musique, se trouve face à un choix de vie, ce qui lui inspire quelques réflexions philosophiques.



Au-delà des récits personnels que le film présente, ce qui se dégage de L’amour à la plage avec beaucoup de force, c’est ce désir de vivre, d’aimer, de s’amuser et d’en profiter jusqu’au bout.



