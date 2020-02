District 31 : un coup de téléphone troublant!

Cette semaine, Nick Romano et Véronique Lenoir continuent de s'incriminer mutuellement en fouillant dans leur passé. L'étau se resserre sur Julia Deveau et ses mensonges, et Florence veut émettre un mandat d'arrêt contre elle. Tanné de faire rire de lui, Laurent Cloutier prend les grands moyens pour arrêter un faussaire qui travaille avec le crime organisé, ce qui ne fait pas l'affaire de Pat et Poupou. Et puis Bruno reçoit un appel de Nancy Riopelle qui le renverse. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 10 février.