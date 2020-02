La statue de cire de Ricardo au fourneau

Ricardo est honoré d'avoir sa statue de cire au Musée Grévin, il était donc tout naturel d'inviter son sosie dans sa cuisine. Et puisque Guylaine Tremblay a elle aussi eu cet honneur il y a 5 ans, il en a profité pour cuisiner avec la comédienne et sa jumelle. Si on rigole beaucoup en regardant cette émission, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la fabrication de ces personnages plus vrais que nature.