Surréel et absurdité dans la comédie La Maison-Bleue

Guy Nadon joue le rôle du président et il est entouré d’Anne-Marie Cadieux, Anyjeanne Savaria, Roger Léger, Geneviève Schmidt, Claude Despins, Simon Beaulé-Bulman, Dominic Paquet, Richardson Zéphir et nombre d’autres personnalités.

De la pure comédie, des situations exagérées et des personnages niais, le tout est parfaitement assumé par ses créateurs, aux dires de l’un d’eux, Louis Morissette, producteur. Il renchérit en disant qu’en lançant la série, il a un peu la même sensation que lorsqu’on prépare un mauvais coup.

Dans cette fiction, on a les deux pieds dans les bottines de Jacques Hamelin (Guy Nadon), quatrième président de la République du Québec depuis le référendum de 1995. Dès le premier épisode, il est dans une situation précaire, car sa popularité chute et il tient à être réélu. Le début de la saison tournera autour de cet enjeu, mais il y a aussi de nombreux événements invraisemblables qui arrivent, autant dans sa famille que dans son milieu de travail (un achat de sous-marin par l’armée, un dîner officiel avec le président américain à Sillery, un échange de territoire, une nouvelle monnaie).

Et dans ces moments surréels, il y a des personnages très caricaturaux. Mireille Poirier (Anne-Marie Cadieux), la femme du président, ne s’habille qu’en rose et ne rêve que d’un condo en Floride. Le garde du corps Stéphane Boisclair (Dominic Paquet) est lourdaud, pas très futé, mais volontaire.

On savait très bien qu'en partant, on est diffusé sur une société d'État pancanadienne où l’on va parler de souveraineté du Québec. Le piège est gros. [Il fallait éviter que les gens] pensent qu'on voulait prendre position, qu'on véhicule une philosophie. En partant, on l'a contourné pour essayer de faire quelque chose où tout le monde est un peu nono et tout le monde est dans un monde parallèle d'absurdité, les Américains, les Canadiens, les Québécois.

Louis Morissette