Sept bonnes raisons de regarder la troisième saison de Faits divers

Voici pourquoi vous devriez arrêter ce que vous faites en ce moment pour vous plonger dans cette série :



1. La performance de Stéphane Demers dans son rôle de méchant



Le comédien Stéphane Demers incarne brillamment le dangereux manipulateur Marc Laveau. Sa présence glace le sang et nous garde sous tension. C’est le genre d’homme à ne pas croiser sur un trottoir. Stéphane Demers donne vie à un personnage rare à la télé québécoise.

Marc Laveau (Stéphane Demers) Photo : Sovimage/Serge Gauvin



2. Le choix déchirant de Constance : Fred ou Sylvain?



Entre les deux, son cœur balance. Constance (Isabelle Blais) choisira-t-elle la raison ou la passion? La saison dernière, la chef enquêtrice s’était égarée dans les bras de Sylvain (Patrick Hivon), son ex-amoureux et le père de ses enfants. Depuis, la tension entre elle et Frédérik (Émile Proulx-Cloutier) est à son apogée. Un événement viendra complexifier davantage sa décision.

Sylvain (Patrick Hivon), Constance (Isabelle Blais) et Fred (Émile Proulx-Cloutier) Photo : Les Productions Sovimage/Serge Gauvin



3. Kevin, le musicien déchu

Kevin Fontaine (Éric Robidoux), ancienne vedette d’un groupe rock, doit désormais masturber des dindons pour gagner sa vie. Ce perdant sympathique se retrouve bien malgré lui au cœur d’une chasse à l’homme.

Kevin (Éric Robidoux) Photo : Sovimage/Serge Gauvin photographe



4. La transformation d’Antoine Chevrier-Marseau



On l’a connu bête et tranchant, mais voilà que l’enquêteur Chevrier-Marseau (Fred Eric Salvail) dévoile un cœur capable de s’attendrir. La raison de cette métamorphose? Une femme. Mais on ne vous dira pas laquelle…

Antoine Chevrier-Marseau (Fred Eric Salvail) Photo : Sovimage/Serge Gauvin



5. Les phrases punchées de Joanne Arseneau



L’autrice Joanne Arseneau a de l’imagination à revendre. Ses phrases percutantes créent leur effet dans la bouche de ses personnages et des moments savoureux de télévision.

L'autrice Joanne Arseneau Photo : Les Productions Sovimage/Anne Richard



6. Les personnages secondaires



Par leur drôlerie, leur originalité ou leur étrangeté, les personnages secondaires atteignent leur cible. On n’a qu’à penser à Serge Forest (Guy Nadon), ce père charmeur, gaffeur et alcoolique, qui nous arrache un sourire ou un éclat de rire à chacune de ses apparitions; ou encore à Yvan-Gilles (Jean-Pierre Bergeron), l’informateur-fouineur qui tire largement profit de sa situation.

Serge Forest (Guy Nadon) Photo : Sovimage/Serge Gauvin



7. L’ensemble de l’œuvre



Les fans auront du plaisir à retrouver l’équipe des enquêtes de Mascouche. Le savant dosage d’humour décalé, de scènes cocasses et de drame, signature de la série, fonctionne à merveille, et le charme opère encore une fois. Et puis, il y a les dindons. Qui pourra résister à leur présence à l’écran? Pas moi en tout cas.



Regardez la bande-annonce de l’émission :

Bande-annonce