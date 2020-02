Rire de bon cœur avec l’humoriste Sam Breton

Le plaisir de surprendre son public



L’humoriste a raconté qu’il aime surprendre son public en abordant des sujets auxquels on ne s’attend pas. Des exemples? La décision de ne pas avoir d’enfant ou encore le suicide. Pour répondre à la question de Guy A. Lepage : « Pourquoi tu ne veux pas d’enfant? », il a demandé que l’animateur lui pose une « question qui tue » et a provoqué le rire avec sa réponse d’une grande simplicité.



La campagne en comparaison à la ville



Dans son premier spectacle, qui s’intitule Au pic pis à pelle, Sam Breton parle de son départ de la campagne et de son arrivée à Montréal. À la demande de l’animateur, qui voulait savoir s’il avait intégré des réflexes de citadin, l’humoriste a répondu, du tac au tac :

Oui, oui, oui! Je juge tout le monde! Sam Breton

Ce sens de la répartie, il l’a acquis dans sa famille, ce qui lui a permis d’éviter l’intimidation à l’école.

Je viens d’une famille comme ça. On s’agace sans arrêt, puis on s’écœure. J’ai été élevé comme ça. Sam Breton

La diversité



Parlant de la diversité qu’on côtoie dans les grandes villes et de ce qu’il a découvert en arrivant à Montréal :

Quand je suis arrivé, moi, le wasabi, [je me demandais si] c’était un pays en difficulté! Sam Breton

L’humoriste a également souligné qu’il n’accepte plus les commentaires racistes et qu’il se sent dans l’obligation d’intervenir quand il en est témoin.



Des blagues

Tout au long de l’entrevue, Sam Breton n’a pas manqué de faire des blagues. Que ce soit lors de ses interactions avec les autres personnes invitées et de la présentation du vin par Diane ou encore en soulignant le fait qu’il n’avait pas reçu de carte de Dany, il a attrapé au vol chaque occasion de faire rire.



Un ami qui s’est suicidé



Sur une note plus sérieuse, l’humoriste a parlé du Gala d’humour Sébastien Bouchard, qu’il organise dans sa région natale et qui vise à la prévention du suicide. Le 22 septembre 2008, son ami, qui avait 19 ans, s’est enlevé la vie.

J’ai encaissé les premières années et j’étais au cégep à ce moment-là. Je me disais : “Un jour, il va falloir que je fasse quelque chose.” J’ai joint l’utile à l’agréable. Je me suis dit : “Je vais mixer ma vie, mon sang, ma passion – l’humour – avec la cause.” Sam Breton



