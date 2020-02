Trois coups de cœur télé :  Le cœur de Mick Jagger, Céline Dion à la commande à l’auto et un tour du monde des croquettes

Cette semaine, Céline Dion à la commande à l’auto, le cœur de Mick Jagger et un tour du monde des croquettes.

Découverte : Réparer un cœur de rocker

Juin 2019. Fringuant comme à son habitude, Mick Jagger se déchaîne sur scène. Pour ses admirateurs et admiratrices, sa présence a quelque chose de surnaturel. Deux mois plus tôt, le leader des Rolling Stones subissait une intervention cardiaque, car il souffrait d’une sténose aortique. L’une des quatre valves du cœur ne fonctionnait plus. Il n’y a pas si longtemps, le remplacement de cette valve aurait nécessité une opération à cœur ouvert et des mois de convalescence.

Ouvrez les guillemets : François Morency le taquin prend votre commande à l’auto

Entre deux commandes de poutine, l'animateur et sa collaboratrice Joëlle Paré-Beaulieu, qui ont pris le rôle du commis, tentent de placer le plus possible de titres de chansons d'Offenbach et de Céline Dion dans leurs phrases. Au début, le client n’y voit que du feu… après cinq ou six titres, il commence à trouver ça un peu louche.

ANGELA, il est où David? Parce que moi, faut que je me pousse là, yé-tu parti faire une PROMENADE SUR MARS? CÂLINE DE BLUES, parce que moi, si je fais un chiffre double, je veux DEUX AUTRES BIÈRES! François Morency, préposé à la commande à l’auto.

L’épicerie : Le tour du monde des croquettes

Presque partout sur la planète, on trouve des versions uniques de petites galettes, boulettes ou croquettes. Direction Haïti et l’Espagne pour savourer les meilleures recettes de ces petites bouchées aimées de tout le monde. De quoi vous faire oublier la tempête, c’est promis!

