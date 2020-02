La découverte jeunesse de la semaine : Annedroïdes

Le 11 février, c'est la Journée internationale des femmes et des filles de science. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir (ou de redécouvrir) les aventures de la jeune scientifique Anne, qui, accompagnée de son ami Loïc et de son amie Célia, s'amuse à créer des androïdes intelligents et à résoudre des énigmes.