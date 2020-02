Le cancer expliqué par le Dr Richard Béliveau

Une statistique sur le cancer au Canada Photo : Société canadienne du cancer

Le cancer est la première cause de mortalité au Canada et dans la majorité des sociétés occidentales Dr Béliveau

D’entrée de jeu, Sébastien Diaz pose la question : C’est quoi, le cancer?

« C'est une maladie de la division cellulaire. C'est une cellule qui perd le contrôle de la vitesse à laquelle elle se divise. Un corps humain produit des milliards de nouvelles cellules par jour. Il y a des milliards de cellules qui meurent et vous en produisez des milliards. Et dans ce ballet-là de la division cellulaire, il y a des erreurs qui se produisent et il y a des mutations qui arrivent. Le code génétique humain, c'est 3 milliards de lettres, 3 milliards de paires de bases. La machine transcriptionnelle cellulaire fait des erreurs de copie. Et ces erreurs-là, c'est ce qu'on appelle les mutations. Le cancer du sein, de la prostate, du côlon, c'est 10, 15, 20 mutations différentes. »

La deuxième caractéristique du cancer est la dédifférenciation. Mais encore une fois, laissons l’expert en biochimie nous expliquer ce phénomène.

Le cancer

Comment prévenir le cancer?

Selon le Dr Béliveau, en 2005, lors de la sortie de son livre Les aliments contre le cancer, les gens ignoraient encore beaucoup de choses sur les façons de prévenir le cancer. À part le tabagisme et l’exposition aux ultraviolets, les facteurs de risques n’étaient pas bien connus du public. Il y a aussi beaucoup d’informations qui circulent sur le sujet; manger un yogourt par jour peut réduire le risque de cancer du sein, le stress peut causer des cancers, l’obésité maternelle augmente les risques de cancer pour les enfants, etc. Dans ce deuxième segment de l’émission, le Dr Béliveau tente de déboulonner quelques mythes.

Le cancer

Aujourd’hui, les centaines d’études démontrent clairement le lien entre l’hygiène de vie et la prolifération des cancers. Éviter le tabagisme et la surcharge pondérale serait la base, mais voici d’autres points qui font partie d’une hygiène de vie adéquate.

Bien manger

Ne pas fumer

Faire de l'exercice physique

Éviter de consommer des aliments industriellement transformés

Se protéger du soleil

Le cancer colorectal est un cancer qu’on estime pouvoir prévenir à 85 % seulement avec une hygiène de vie adéquate. Dr Béliveau

Voilà de bonnes raisons de garder espoir, car la recherche et les avancées pour les traitements se montrent positives pour l’avenir. Le Dr Béliveau devra certainement revenir à l’émission, car c’est un sujet qui soulève beaucoup de questions.