District 31 : Nick Romano, libre et menaçant

Cette semaine, on apprend la mort du jeune qui s'est battu dans une ruelle. Brian Beausoleil s'est fait duper et ne s'en remet pas. Me Durand fait des avances à Sonia. Nick Romano sort de prison et se précipite chez Véronique Lenoir. Et puis, le dossier de Clara Beausoleil avance à grands pas. Voici les intrigues de la semaine du 3 février.