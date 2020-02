Retour à la comédie pour Véronique Cloutier aux côtés de Julie Le Breton

Le producteur Louis Morissette explique que la série sera plus proche d’une émission comme Les Parent que comme Les magnifiques. On comprend qu’il y aura une trame narrative et des personnages récurrents.

Qui est Isabelle Gagnon, le personnage de Julie Le Breton?

Elle a 40 ans et habite en banlieue. Elle élève seule ses trois enfants : les jumeaux Ema (Lilou Roy-Lanouette) et Ludo (Joey Bélanger), 9 ans, et Jade (Emi Chicoine), 17 ans. Elle est également à la tête d’une entreprise d’organisation de mariages. Elle travaille à la maison. Jean-François, le père des enfants, est toujours présent dans sa vie et leur relation est complexe, mais pas conflictuelle.

Sa vie de famille ressemble à quoi?

Il sera question de la charge mentale. Le personnage principal de la série ne sera ni une mère indigne ni dépassée par sa vie de famille, même si elle en a beaucoup sur les bras. Les gens autour d’elle, comme sa sœur et sa mère, viendront parfois lui dire qu’elle peut en laisser tomber un peu. Les sujets traités seront ceux de la vie moderne : relation avec les enfants, fraternité, adolescence, éducation, amitié, travail et recherche de l’âme sœur.

Véronique Cloutier et son retour au jeu

Véro revient à la comédie avec cette série. Certains se souviendront d’elle à la télévision dans plusieurs Bye bye et dans Music Hall, et au cinéma dans Les dangereux. Elle incarnera Éliane, la sœur d’Isabelle, qui est très proche d’elle. Elle est sans enfant et se retrouve souvent chez cette dernière pour lui raconter sa journée.

Je précise que pour Véro, c’est un rôle de soutien. La série ne porte pas sur ses épaules. Je trouvais que c’était un contexte intéressant pour elle parce que c’est Julie Le Breton, avec sa famille, qui est au centre de tout ça. C’est un retour au jeu pour Véro. On ne voulait pas qu’elle revienne dans la grosse affaire et qu’elle doive prouver la pertinence et la force de l’émission. C’est l’équipe qui compte. Louis Morissette

Un regard de femme sur les femmes

C’est Jean-François Léger qui sera chef scénariste. Il a déjà été auteur pour de nombreuses émissions dont Dans une galaxie près de chez vous, Les Parent et Un gars, une fille. Il sera épaulé par quatre auteurs et cinq autrices, dont Tanya Henri, Mélanie Dubreuil et Caroline Allard (Les chroniques d'une mère indigne).

À la réalisation, il y aura le duo Alain Chicoine et Julie Hogue. Cette dernière travaille pour KOTV depuis presque 10 ans. Pour les producteurs, il était important que la série bénéficie d’un regard autant féminin que masculin.

Questionné à ce sujet, Louis Morissette répond ceci « Je trouve que c’est un contexte idéal pour qu’on soit dans une équipe paritaire, parce que si on veut qu’il y ait plus de séries comme ça, il faut qu’il y ait des gens qui soient formés sur le terrain. C’est nécessaire. »

L’émission humoristique de 13 épisodes sera produite par KOTV (Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, Mélanie Viau et Louis Morissette) et réalisée par Alain Chicoine et Julie Hogue. La distribution reste à compléter.