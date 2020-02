Le grand malaise des noces des Pays d’en haut

Après une épidémie de variole et les tentatives de Donatienne de repousser la date de son mariage avec le juge Lacasse, la cérémonie présidée par le curé Caron a enfin lieu à l’église de Sainte-Adèle.

Le docteur Cyprien Marignon accompagne sa fille Donatienne pour son mariage au juge Lacasse. Photo : Les Productions Sovimage/Bertrand Calmeau

Le mariage de Donatienne et du juge Lacasse dans Les pays d'en haut Photo : Les Productions Sovimage/Bertrand Calmeau

Romane Denis dans le rôle de Pâquerette dans Les pays d'en haut Photo : Les Productions Sovimage/Bertrand Calmeau

Le retour du rossignol du Nord

C’est Donatienne qui a insisté auprès de son futur époux pour que Pâquerette, la veuve de son frère, vienne chanter à son mariage. Après tout, celle qui est surnommée « le rossignol du Nord » fait maintenant carrière à Montréal grâce à sa jolie voix, et le juge Lacasse aurait fait n’importe quoi pour que ce mariage se réalise enfin. Il est loin de se douter que les deux jeunes femmes ont été amoureuses. On ne peut pas dire que c’était vraiment accepté à l’époque.

Le malaise de Pâquerette

Extrait du 3 février 2020

Album de mariage

Au-delà de cet incident qui en dit long sur les sentiments qu’éprouvent les deux jeunes femmes l’une pour l’autre, on peut apprécier les superbes costumes d’époque, à la mode de 1891, sur ces photos prises par le photographe de plateau, Bertrand Calmeau, lors du tournage de la cinquième saison des Pays d’en haut.

Cyprien et Angélique Marignon Photo : Productions Sovimage/Bertrand Calmeau

Séraphin et Donalda Poudrier Photo : Les Productions Sovimage/Bertrand Calmeau

Donalda Poudrier, Pâquerette Deschamps et Angélique Marignon Photo : Les Productions Sovimage/Bertrand Calmeau

La cinquième saison des Pays d’en haut se terminera le 10 février sur ICI Télé et est offerte en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Une sixième saison a été confirmée. On verra bien si Donatienne et Pâquerette réussiront à vivre leur amour. Elles font un si joli couple…