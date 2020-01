Trois coups de cœur télé : un festin inuit, le parcours de Lydia Bouchard et des retrouvailles pour Mélissa Bédard

Cette semaine, un accès exceptionnel à un repas traditionnel inuit dans un centre de détention, le parcours de Lydia Bouchard et de touchantes retrouvailles pour Mélissa Bédard.

1res fois : un moment important de la vie de Mélissa Bédard

Retour sur un moment important de la vie de Mélissa Bédard

Un des moments télé les plus touchants de cette semaine est celui où la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard retrouve les membres de sa chorale du secondaire. Leur dernière rencontre remontait à il y a 15 ans. Donc inutile de préciser qu’il y avait beaucoup d’émotion dans le studio.

C’est une professeure qui a vu en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. Sans elle, je ne ferais pas ce métier-là aujourd’hui! Mélissa Bédard

Elle explique à Véronique Cloutier qu’elle, qui vivait alors une période difficile, se sentait bonne dans ce milieu-là et que c’était la première fois que des gens lui disaient bravo.

L'épicerie : un repas traditionnel pour des détenus inuit

Un festin inuit en prison

Depuis plus de 10 ans au Québec, des détenus inuit des établissements de détention provinciaux et fédéraux ont le privilège, quelques fois par année, de déguster leur nourriture traditionnelle. L'équipe de L'épicerie a eu un accès exceptionnel et inédit à l'un de ces repas typiques d’une culture culinaire méconnue. Au menu : viandes de béluga et de caribou, et poissons crus.

Ça nous fait plaisir de ramener de la nourrir traditionnelle, car ça leur manque! Christina, une aînée Inuik qui se déplace du Nunavik vers différentes prisons du Québec pour offrir son enseignement aux hommes détenus.

Tout le monde en parle : le parcours de la danseuse, chorégraphe et metteuse en scène Lydia Bouchard

Entrevue avec Lydia Bouchard

La danse, un milieu tyrannique? L’artiste rappelle que dans un domaine où la discipline des athlètes est primordiale, il est normal qu’on veuille tirer les interprètes au sommet, mais que cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Sans faire de jeu de mots, une petite révolution s’opère dans le milieu, et Lydia Bouchard fait partie de celles et ceux qui apportent une vision positive et progressiste de la danse.

Visitez notre page d'accueil pour voir tout ce qui se passe sur ICI Radio-Canada Télé chaque jour.