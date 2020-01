Tout le monde aime Marina Orsini

L’émission de cette semaine des Enfants de la télé est entièrement consacrée à la carrière de Marina Orsini, cette actrice, animatrice tant aimée du public québécois. Une émission spéciale remplie de surprises!

Parce que tu prends soin de nous depuis au moins 35 ans… on va souligner tout ça aujourd’hui. André Robitaille

Lance et compte, une histoire d’amour de 28 ans

Commençons par le début, avec des images qui ont marqué tout le Québec : la populaire série Lance et compte, dans laquelle elle partage la vedette avec Marc Messier. L’histoire d’amour du couple mythique formé de Suzie Lambert et Marc Gagnon aura duré 28 ans.

Anecdote de tournage : Elle a été en retard (de deux heures) pour sa première journée de tournage. Son cadran n’avait pas sonné! Le réalisateur Jean-Claude Lord ne lui a pas adressé la parole de la journée. Elle n’a plus jamais été en retard.

Un chef-d’œuvre : Les filles de Caleb



Une autre série très populaire dans laquelle Marina tient le rôle principal, Émilie Pronovost, a marqué l’auditoire québécois : Les filles de Caleb.

Anecdote de tournage : Lorsqu'Émilie accouche de sa fille Blanche dans la forêt, en pleine tempête de neige, la neige était en fait des patates en poudre. Marina en a eu plein les oreilles et le nez pendant plusieurs semaines après le tournage de cette scène marquante.

Deuxième chance

Deuxième chance change réellement la vie des gens. Pour chaque histoire et chaque voyage, l’expérience est très déterminante pour les gens qui participent ou gravitent autour de l’émission. Pour Marina Orsini, ce n’est pas un travail, c’est une mission qui lui tient à cœur... Et ça se sent!

Pour moi, c’est d’être dans l’authenticité, dans le vrai. [...] À la côtoyer, j’ai compris pourquoi les Québécois l’ont adoptée, l’ont aimée, l’aiment encore et vont l’aimer toujours. Ce qu’elle est à l’écran, c’est ce qu'elle est derrière la caméra! Cette femme-là ne joue pas. Patrick Lagacé

L’émission Marina Orsini

« Authenticité », c’est un terme qui revient souvent quand on parle de Marina Orsini et l'on peut dire que c’est une qualité qu’elle a fait rayonner très fort dans la quotidienne qu’elle a animée, Marina Orsini. Elle le dit elle-même, cette émission était un ensemble de tout ce qu’elle aime dans la vie.

En visionnant toutes ces archives, on constate qu’elle a eu un parcours très riche, notre chère Marina Orsini. Le mot de la fin lui revient.

N’oubliez pas une chose : sourire à quelqu’un aujourd’hui! Marina