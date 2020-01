Patrice Robitaille et son nouveau personnage dans la série Toute la vie

La série de Danielle Trottier met en scène des adolescentes enceintes qui ont décidé de poursuivre leur grossesse. Ces jeunes femmes vivent et terminent leur parcours scolaire à l’École Marie-Labrecque.



Tina (Hélène Bourgeois-Leclerc), la directrice de l’École Marie-Labrecque, est à la recherche de financement pour poursuivre la mission de l’établissement. Elle a décidé de faire appel à des donateurs et des donatrices. Pour les initier aux activités et à la vocation de l’école, et pour que ces gens sachent à quoi servira leur argent, elle a proposé de leur faire visiter les lieux.



Son premier mécène potentiel se nomme Thierry Bourbon (Robitaille). On sait peu de choses de lui pour l’instant, sauf qu’il fait partie d’une famille qui a fait fortune dans l’hôtellerie.



Y aura-t-il une romance entre Tina et Thierry? En tout cas, ces deux-là semblent se plaire.

Extrait de l'émission du 28 janvier

On sait déjà que le personnage de Thierry sera présent dans la série pour tout le reste de la saison. Par ailleurs, les derniers épisodes nous apprenaient que Tina n’a pas d’amoureux.



À suivre…



À la télévision, on a entre autres pu voir Patrice Robitaille dans Les invincibles, Les Boys, Les beaux malaises et Victor Lessard.