Lydia Bouchard, la juge charismatique de Révolution

Refouler ses émotions



À Tout le monde en parle dimanche, Lydia Bouchard, qui est souvent émue aux larmes à la populaire émission de danse, a raconté qu’elle avait récemment renoué avec l’expression de ses émotions. Toute jeune, elle s’était forgé une carapace après avoir été réprimandée sévèrement par une maîtresse de ballet.

Le harcèlement psychologique



Le milieu de la danse a récemment été critiqué, entre autres en raison du harcèlement psychologique qui y régnait. Lydia a commenté ce sujet délicat.



La quête du corps parfait



Les questions de la perfection du corps et du poids reviennent souvent lorsqu’on parle du milieu de la danse.

On m’a beaucoup dit que j’étais trop grosse pour danser. […] On a rencontré mes parents pour leur dire qu’on devait me retirer, que c’était comme frapper dans un mur de briques, que je ne danserais jamais. Pis moi, chaque fois, ça me faisait : “Attends! Je vais le faire pareil! ” […] J’ai perdu énormément de temps et d’énergie là-dessus, et des fois, je me dis que si j’avais mis 50 % de ce temps et de cette énergie à être une meilleure artiste plutôt que d’essayer de gérer la grosseur de mes fesses, j’aurais pu faire tellement mieux!

Lydia Bouchard