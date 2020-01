Tout savoir sur Infoman avec Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles

La rencontre était organisée pour la série de grandes entrevues Studio R, qui offre la possibilité aux gens, en studio et sur les réseaux sociaux, d’interagir avec les personnalités du milieu des médias.

Ça dure depuis 20 ans

Au début de cette aventure d’amour avec les fans, Jean-René Dufort pensait-il que ça allait durer si longtemps?

Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait “tougher” 6 mois. [...] Avec Richard, on arrivait de La fin du monde est à 7 heures. C'est un peu ce que je faisais à La fin du monde... mais, en format d'une demi-heure. On ne savait pas trop si ça allait marcher. C'était nouveau, l'information spectacle. On nous demandait toujours si on était Bernard Derome ou Les Bleu Poudre. Jean-René Dufort

En plus des ratés de tournage, des secrets de coulisses, des extraits des débuts, Chantal Lamarre et MC Gilles ont eu droit lors de cette entrevue à une vidéo de leurs meilleurs moments. Les comparses de Jean-René ont pu raconter leurs histoires personnelles avec l’émission. Si vous aimez un peu, beaucoup ou à la folie Infoman, on vous suggère vivement de prendre le temps de regarder ce moment unique.