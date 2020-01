Trois coups de cœur télé : l’alzheimer, Fabien Cloutier dans Les beaux malaises et les mots d’enfants avec François Morency

Cette semaine, nous nous souvenons d’un rôle marquant de Fabien Cloutier aux côtés de Martin Matte. Et François Morency interroge des enfants : ce qui donne des perles de citations! Nous revenons aussi sur une chronique très éclairante sur la maladie d’Alzheimer.

Les enfants de la télé : Fabien Cloutier dans la série Les beaux malaises

Fabien Cloutier dans les beaux malaises

Dans une interprétation parfaite et très touchante, Fabien Cloutier a campé le rôle du frère traumatisé crânien de Martin Matt dans la série Les beaux malaises. Il explique comment il est parvenu à jouer le personnage sans aller dans la caricature. Et ça marchait trop bien, on y croyait. De beaux souvenirs pour lui et pour nous!

On a eu de la chance que tu dises oui à ce rôle-là dans Les beaux malaises André Robitaille

Ouvrez les guillemets : qu’en pensent les enfants?

Qu'en pensent les enfants?

Dans ce segment vraiment adorable, François Morency demande aux enfants la signification de certains logos comme celui de la Ville de Montréal ou encore celui du recyclage. Pour ce dernier, voici ce qu’il signifie, selon le jeune garçon interrogé.

C’est le signe du recyclage!

Toi, est-ce que tu recycles?

Oui, je recycle souvent des bouteilles...

De verre?

Non, de vin! Car mes parents boivent BEAUCOUP de vin!

On va se le dire : la maladie d’Alzheimer

L'Alzheimer

Il y a un nouveau cas d’alzheimer toutes les sept secondes à l’échelle mondiale : c’est dire que tout le monde est touché de près ou de loin. Il est très éclairant d’écouter le Dr Serge Gauthier à propos des derniers progrès dans la recherche, les traitements et la prévention pour cette si triste et cruelle maladie.

