4 émissions jeunesse à regarder cet hiver

1 - Une émission avec des superhéros et superhéroïnes pas comme les autres : Super Mini Monstres

Quand : Les samedis et dimanches à 7 h 30 sur ICI Télé

Synopsis : L’école maternelle de Pitchfork Pines accueille les enfants des monstres les plus célèbres. En classe, Drac, Cleo, Lobo, Katya, Zoe et Frankie apprennent les maths, la géographie, l’histoire... La nuit tombée, le groupe se transforme en super Mini Monstres et apprend à maîtriser des superpouvoirs.

Pour qui : Les enfants de 4 à 7 ans

Drac, Katya et Cléo Photo : 41 Entertainment, LLC

Pourquoi ça plaira aux enfants : Pour les petits garçons et les petites filles, voir des drôles de créatures aller elles aussi en classe et faire des bêtises, c’est amusant. Surtout si ces élèves ont des pouvoirs magiques à apprivoiser. Les personnages sont colorés et scintillants, ce qui donne une touche de féérie supplémentaire à ce dessin animé.

Les Super MIni Monstres Photo : 41 Entertainment, LLC

Pourquoi les parents auront aussi envie d’écouter la série : Super Mini Monstres est la continuité des séries et des films que nous aimions écouter dans notre enfance et notre adolescence. C’est un clin d’œil aux pouvoirs que nous avons toutes et tous rêvé d’avoir! Et même si les héroïnes et les héros de la série font des niaiseries, leurs expériences leur apprennent de belles valeurs : le partage, l’entraide, l’honnêteté, la loyauté...

Les Super Mini Monstres et leurs professeurs Photo : 41 Entertainment, LLC

2 - Un grand classique revisité : Tom Sawyer

Quand : Le dimanche à 9 h sur ICI Télé

Synopsis : Libre comme l’air, intrépide, Tom accueille chaque jour comme une nouvelle aventure. Le jeune héros et sa bande, composée de Huck, de Becky, de Harper, de Jenny et de Ben, apprennent à grandir ensemble, à se serrer les coudes dans les situations difficiles et à franchir les obstacles qui paraissent insurmontables. Tom et sa bande incarnent parfaitement cette maxime de Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait! »

Tom Sawyer Photo : Groupe PVP

Pour qui : Les enfants de 6 à 11 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : Tom croque dans la vie à pleines dents. Il s’amuse. Comme les enfants, il ose et il veut profiter de tous les bonheurs du quotidien. Cette série est lumineuse et permet aux filles et aux garçons de s’identifier à une bande de jeunes espiègles, rebelles et téméraires. En plus, les enfants peuvent s’amuser avec l’appli et le jeu de Tom Sawyer.

Appli La patrouille de Tom

Jeu La grande course

Pourquoi les parents auront aussi envie d’écouter la série : C’est une nouvelle version du grand classique de Mark Twain, revisitée pour être plus inclusive et mettre en avant des personnages féminins forts. Tom reste le personnage principal, mais sa bande prend une place plus importante que dans l’histoire originale. Les copines et les copains sont très complices et nous font retomber en enfance. Cette joyeuse bande nous rappelle l’époque où nous avions soif d’aventures, où nous aimions défier l’autorité, où nous adorions repousser nos limites. La série véhicule de nombreuses valeurs telles que la tolérance, la solidarité et le courage.

Jenny Photo : Groupe PVP

Becky Photo : Groupe PVP

Tom Sawyer Photo : Groupe PVP

3 - Un dessin animé qui réveille l’aventurier ou l’aventurière qui sommeille en nous : Axel et les Power Players

Quand : Les samedis et dimanches à 8 h sur ICI Télé

Synopsis : Axel, 9 ans, est capable de se transformer en jouet vivant mesurant 20 centimètres. À la tête d’une escouade de jouets animés, les Power Players, il essaye d’empêcher des jouets super-vilains de semer le chaos partout.

Axel Photo : Method Animation

Pour qui : Les enfants de 6 à 11 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : C’est un dessin animé très dynamique dans lequel il se passe toujours plein de choses. Axel a des pouvoirs dont rêvent beaucoup d’enfants : être capable de se transformer, de courir plus vite, d’avoir une force surhumaine! Quand il devient un jouet, Axel se sent pousser des ailes, tout devient possible pour protéger le monde. Qui n’a jamais rêvé, enfant, d'escalader des murs avec son ours en peluche et de faire des cascades avec une armée quasi invincible?

Axel et les Power Players Photo : Method Animation

Pourquoi les parents auront aussi envie d’écouter la série : La série fait penser aux fameux films de la série Histoire de jouets, qui font rire les familles depuis plus de 20 ans. Chaque générationa des héros capables d’accomplir de grandes choses. Axel et sa bande fontpartie de la relève!

Masko Photo : Method Animation

4 - Une émission pour démystifier ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux : #DansLaToile

Quand : Le samedi à 9 h 56 et le dimanche à 9 h 26 sur ICI Télé

Synopsis : Mitzi, Noah et le chat explorent Internet et les réseaux sociaux, et se les approprient à hauteur d’enfant. Le trio apprend notamment à détecter la publicité déguisée, à reconnaître les photos truquées, à se méfier des fausses identités et des pièges à clics.

Le chat en noir et le chat en couleur Photo : Les Productions Vivement Lundi

Pour qui : Les enfants de 6 à 11 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : Le web recèle de nombreux mystères. Les petites filles et les petits garçons vont trouver des réponses à leurs questions grâce aux explorations et aux découvertes de Mitzi, de Noah et du chat. C’est une émission ludique qui ne fait pas la morale. Les personnages sont amusants et il y a beaucoup de couleurs et d’animations.

Mitzi et le chat Photo : Les Productions Vivement Lundi

Pourquoi les parents auront aussi envie d’écouter la série : Tout le monde peut tomber dans les pièges du web et se faire arnaquer. La série nous apprend plein de trucs et d’astuces pour éviter de nous faire avoir. Elle nous aide aussi à mieux comprendre et à aborder en famille des notions dont on parle tous les jours autour de nous : cyberintimidation, influenceurs, cyberdépendance, virus, téléchargement illégal…