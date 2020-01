District 31 : Dubeau, vicieux provocateur

Cette semaine, Dubeau fait son pervers avec Véronique Lenoir, qui lui rend visite en prison; Gabrielle fait le ménage dans les dossiers qui traînent au SPGM et met ses culottes de lieutenante; le dossier de Clara Beausoleil monopolise le 31; Mélissa Corbeil se fait jeter hors du poste et part enragée; Chiasson avertit Cloutier de se tenir loin du 31, ce qui ne fait pas l'affaire de ce dernier; et Florence se fait prendre en otage. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 20 janvier.