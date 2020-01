Marilou fait un retour à la chanson à l'émission 1res fois

Bouleversant, car Marilou a appris qu’elle était enceinte à un moment de sa vie où elle se sentait terriblement malade et complètement inapte à avoir un enfant. Pour cette chanson, qui marque un grand pas pour elle – celui d’un retour public vers la musique –, elle a voulu décrire cet instant où elle a perdu le souffle en apprenant qu’elle serait mère.

« Et mon corps te bricole, mais moi je suis malade. Ton repère qui me frôle, je sais c’est froid ici, ta maison est fragile. Je suis désolée », chante-t-elle dans sa pièce.

Une prestation de Marilou

J’ai envie de faire plaisir à mes proches, et à moi par le fait même, mais j’ai un blocage par rapport à la scène. Marilou

Marilou, qui a arrêté sa carrière musicale il y a plus de six ans, chante encore pour le plaisir, mais avoue qu’elle a une boule dans la gorge juste à s’imaginer sur une scène. Elle avait envie de recommencer à faire de la musique pour elle-même, pour ses filles et pour sa famille. Elle a fait appel au réalisateur Fred St-Gelais pour l’aider à renouer avec cette passion. Ensemble, ils ont magasiné un piano et aménagé un petit studio chez elle pour qu’elle puisse créer dans le confort de sa maison et tranquillement réapprivoiser ce côté-là d’elle.

Une prestation de Marilou



C’est la musique qui est venue en premier. Quelques semaines plus tard, les images de son test de grossesse lui sont apparues en tête et les premières paroles de la chanson sont nées.

Avec sa voix qui va droit au cœur, elle raconte comment elle a réussi à traverser cette épreuve qui est tranquillement devenue la plus belle chose au monde : la naissance de sa fille.

Oh! mon bel oiseau, tu sortiras de ma cage, et c’est fou qu’on soit un tout sans trop savoir qui de nous deux naîtra vraiment. Marilou

Qui sait si elle fera un retour sur scène un jour. Mais en attendant, nous sommes très privilégiés d’assister à un moment si tendre. Bravo à Marilou!