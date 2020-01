Monic Néron et son enquête sur un double meurtre

Le 20 mai 1975, Diane Déry et Mario Corbeil sont partis faire un tour en moto et ont été retrouvés morts le lendemain matin, criblés de balles.





Nous, ce qu’on souhaitait faire, c’était d’aller le plus loin possible pour tenter de trouver qui a pu commettre ça. Évidemment, on n’est pas policiers, on ne prétend pas faire la job de la police et passer les menottes à quelqu’un, mais on voulait au moins aller chercher des réponses. Monic Néron

Une enquête tablettée



Depuis la diffusion de la série sur ICI Tou.tv Extra, l’été dernier, la police a fait savoir que l’enquête est en cours et qu’elle a reçu plusieurs informations.





Je pense que les policiers, règle générale, font bien leur travail. Cette enquête-là, clairement, elle était sur une tablette depuis longtemps. Je pense qu’il ne faut pas se leurrer. […] Par contre, ils ont rouvert la boîte à partir du moment où, vous aurez compris, on s’est mis le nez là-dedans. Ils ont vu là une occasion quand même de revoir cette enquête-là. Monic Néron

Les méthodes d’enquête des années 70



La série met en lumière les incohérences et la confusion autour de l’enquête.





Les méthodes de l’époque étaient ce qu’elles étaient. On voit des photos de scènes de crimes auxquelles on a eu accès : les enquêteurs ne portent pas de gants. […] C’est clair que cette scène de crime là, elle a été contaminée. Monic Néron

De nouveaux faits



L’enquête de la journaliste lui a permis de découvrir de nouveaux faits, absents du rapport de police, et de trouver des gens qui n’avaient jamais été interrogés. Monic Néron a même réussi à parler à une personne « d’intérêt ».

Sincèrement là, c’est un des moments les plus angoissants que j’ai vécus depuis que j’ai commencé à faire ce métier-là. […] J’étais profondément nerveuse de comprendre que j’allais parler à cet individu-là qu’on avait traqué pendant des mois et des mois et des mois, et qu’on avait réussi à localiser. Je voulais lui parler le plus longtemps possible pour essayer de soutirer des informations qui, effectivement, pourraient être utilisées. Monic Néron

Un peu d’humanité



Avant toute chose, l’équipe tenait à mener l’enquête le plus respectueusement possible.

La mère de Diane nous a dit : “C’est un baume pour nous. Vous m’avez apporté un peu de paix. Pour moi, ce que vous avez réussi à démontrer dans la série, c’est suffisant.” Monic Néron

Les actualités de Monic Néron



Quant à savoir si l’équipe se lancera dans une nouvelle enquête, ce n’est pas exclu, mais il n’y a rien de prévu pour l’instant.



À souligner que les journalistes Monic Néron, Émilie Perreault et Améli Pineda ont remporté le prix Judith-Jasmin 2018 dans la catégorie Enquête pour leur reportage sur l’affaire Gilbert Rozon.



Monic Néron et Émilie Perreault tournent actuellement le documentaire La parfaite victime, qui s’intéresse au traitement réservé par le système judiciaire à celles et ceux qui portent plainte pour des crimes à caractère sexuel.



Nous avons également appris, au cours de l’émission, que Monic Néron coanimera avec Marina Orsini la nouvelle saison de Deuxième chance.

C’est moi qui a le bonheur de prendre la barre de cette émission-là avec Marina Orsini. C’est un cadeau inestimable. C’est une émission qui est vraie, qui est sincère, qui déborde d’humanité, et qui fait aussi une grande, grande différence dans la vie de tellement de gens! Monic Néron

Regardez l’entrevue avec Monic Néron :