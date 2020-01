Trois coups de cœur télé : Patrick Watson, Normand Brathwaite et un métier animalier qui sort de l'ordinaire

Cette semaine, deux extraits très touchants et un autre, très instructif sur une spécialité dont on entend rarement parler : manucure pour vaches.

En direct de l’univers : Patrick Watson pour Anne Dorval

Un moment d’une extrême beauté : la prestation de Patrick Watson pour l’émission consacrée à la comédienne Anne Dorval. C’est un artiste dont elle aime la voix, l’âme, la délicatesse, le regard, la musique et les chansons. Et nous la comprenons très bien en le regardant jouer sa pièce Here Comes the River. Même la réaction d’Anne Dorval donne des frissons.

Ça fait 11 ans que nous l'espérons sur le plateau! France Beaudoin

La semaine verte : Manucure de vaches

Manucure de vaches

C’est toujours intéressant d’explorer des facettes inconnues des industries ou des métiers dont on ignorait l’existence. Grâce à l’émission Faits divers, nous découvrons que masturbateur de dindons est un vrai gagne-pain, et ici, La semaine verte nous présente le métier de manucure de vaches. Un peu moins inusité comme choix de carrière, mais tout aussi utile!

Les enfants de la télé : Un hommage à Normand Brathwaite

Épisode 16

C’est toujours très émouvant de voir un montage de plusieurs moments marquants dans la vie de quelqu’un. Cette semaine, André Robitaille et Édith Cochrane ont surpris Normand Brathwaite en lui consacrant toute une émission. Dans ce segment « hommage », nous revoyons une entrevue avec Janette Bertrand et son fils Édouard, ses débuts dans la LNI, quelques prestations de danse un peu osées… Bref, sortez vos mouchoirs, c’est beau et c’est touchant!

J’ai tellement passé du bon temps, j’ai tellement eu une belle carrière… Merci au public, merci à vous! Normand Brathwaite

