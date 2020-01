District 31 : un baiser langoureux, enfin!

Cette semaine, Noélie et Patrick échangent un baiser langoureux; Bruno se fait louanger pour son travail exemplaire; on interviewe les proches de Clara Beausoleil pour tenter de faire la lumière sur son meurtre; Éric Crevier confesse 4 meurtres d'enfants et dénonce son complice; Florence se fait jouer un mauvais tour par ses coéquipiers; et Laurent rend une petite visite de courtoisie à François Labelle et lui donne un avertissement très clair. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 13 janvier.