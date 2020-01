Si l’on estime qu’un couple canadien sur six est touché par l’infertilité, un nombre qui a doublé depuis les années 1980, il est important de se poser des questions. Olivier Bernard tente d’y répondre dans une émission des Aventures du Pharmachien. L’émission complète sur la fertilité est offerte sur ICI Tou.tv Extra.

La fertilité humaine est-elle en chute libre?

Olivier a eu recours à la procréation assistée avec sa conjointe. Une expérience qu’il juge assez difficile.

Ma copine et moi, on a passé deux ans en clinique d’infertilité, parce qu’on n’arrivait pas à concevoir. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné pour nous. Et puis, après plusieurs traitements, ma copine a eu un effet secondaire grave relié aux hormones, et ça aurait pu mettre sa vie en danger. D’ailleurs, c’est un point qu’on ne mentionne pas souvent. L’impact de la médication sur le corps de la femme. Ça ne doit pas être banalisé. Olivier

Qu’est-ce que l’infertilité?

C’est l’incapacité de procréer dans des circonstances normales.

Il y a beaucoup de causes connues et inconnues. Il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent sur le sujet qui n’ont aucun lien avec l’infertilité, dont le fait de porter son cellulaire trop longtemps dans ses poches.

Les couples sont dans le néant total

Malheureusement, dans la plupart des cas, on n’a pas de réponse claire, et l’infertilité est inexplicable. Les gens se mettent énormément de pression. Ils vont se culpabiliser et se blâmer. Mais qu’est-ce que j’ai fait de pas correct? Et dans le cas de la plupart des couples, on n’est pas capable de leur dire pourquoi ils ne peuvent pas concevoir, explique Olivier.

Les gens de l’entourage sont souvent en mode solution : « Vous devriez lâcher prise! Arrêter d’y penser! »

Comme si c’est possible d’arrêter d’y penser quand tu es dans un processus qui est extrêmement difficile. Physiquement et mentalement. Ça peut être dur sur le couple. Olivier

L’importance de bien s’informer

Olivier explique qu’il y a une responsabilité sociale de bien renseigner les gens sur les différentes options et sur les défis que les couples peuvent rencontrer en cours de route lors d’un processus de procréation assistée. Les ressources dans le système de santé doivent dire la vérité. Les gens doivent savoir qu’avoir des enfants sur le tard peut entraîner des embûches et que l’âge a un réel effet sur le taux de succès des interventions.

La procréation assistée, ce n’est pas magique! Le taux de réussite est de 5 à 15 % seulement avec l’insémination.

La fécondation in vitro : le taux de succès est meilleur, mais c’est très cher, en plus d’être très difficile à vivre pour les femmes, tant sur le plan physique que psychologique.

C’est très difficile à recevoir, un diagnostic d’infertilité. L’infertilité est considérée comme un problème de santé au Québec, comme l’explique Olivier :