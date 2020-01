Quand les jeunes prennent le contrôle de la télé

Tournée dans l’Ouest canadien, l’émission s’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans. Elle est coanimée par les pétillants Émanuel et Mélissa, sur qui on peut compter pour nous faire rire et rêver chaque semaine, ainsi qu’un grand nombre de jeunes collaborateurs et collaboratrices. Nous avons parlé aux deux têtes d’affiche de l’émission.

Mélissa et Émanuel Photo : Radio-Canada

ONIVA! met en valeur la beauté et le multiculturalisme du Canada au moyen de reportages amusants. Quel coin du pays a suscité la surprise chez vous et pourquoi?

Manu : Red Deer m’a vraiment impressionné. J’ai toujours vécu à Edmonton et je passe souvent par Red Deer pour me rendre à Calgary en voiture, mais je ne m’y suis jamais arrêté plus longtemps que pour faire le plein. Je pensais franchement qu’il n’y avait rien de beau à voir à Red Deer, mais en vrai, le paysage est vraiment merveilleux. Les jeunes à cette école avaient aussi un super bon sens de l’humour.

Mel : Parlant de Red Deer, il y a un restaurant indien vraiment bon là-bas! (rires) De mon côté, je viens de Rimouski, alors je suis toujours charmée par les paysages près de l’eau et les beaux couchers ou levers de soleil qui me rappellent ma ville natale. J’ai en tête la côte ensoleillée en Colombie-Britannique, Grouse Mountain à Vancouver, près des ponts à Saskatoon ou dans la vallée à Lethbridge.

Mélissa Photo : Radio-Canada

L’émission aborde de nombreux sujets qui touchent les jeunes (et les adultes) notamment l’acceptation de soi, le droit à la différence ainsi que la liberté d’opinion et de religion. Comment choisissez-vous vos sujets?

Mel : Chaque printemps, toute l’équipe d’ONIVA! se rassemble pour partager ses idées sur les sujets qu’on aimerait aborder pour la prochaine saison. On essaie toujours de choisir au moins un ou deux thèmes qui touchent des sujets plus délicats, comme « Je crois », qui soulignait les différentes croyances et religions, et cette année, « Sans limites », qui aborde le dépassement de soi, entre autres chez les personnes handicapées.

C’est toujours important pour nous aussi de mettre de l’avant des thèmes qui nous permettent de nous réinventer, comme l’épisode « Rétro », qui avait été tourné dans un centre pour personnes âgées l’an dernier. On communique également avec des jeunes de partout au Canada pour connaître leurs suggestions, et on consacre une des émissions à leurs idées.

C’est une de mes semaines préférées de la saison de production, c’est vraiment créatif et collaboratif! Mélissa

Mélissa et les jeunes Photo : Radio-Canada

Quelles valeurs l’émission essaie-t-elle de transmettre?

Mel : Le mot qui me vient en tête quand je pense aux valeurs d’ONIVA!, c’est l’ouverture d’esprit.

La jeunesse, c’est l’avenir, et si on veut aider à bâtir une société qui est solide et solidaire, on se doit d’écouter les jeunes et de reconnaître les différences de chaque personne. Mélissa

Je pense que ce qu’il y a de beau dans l’émission, c’est qu’on donne réellement une tribune aux jeunes. On fait rayonner les sujets qui leur tiennent à cœur, leurs opinions, leurs préoccupations, leurs réussites. Ces jeunes viennent de partout au Canada, sont d’origines et de cultures diverses, ont différents objectifs et passions, mais toutes et tous partagent la fierté de la langue française et le désir d’apprendre, de s’accomplir, de s’amuser ensemble. Ça développe vraiment un esprit de communauté. ONIVA!, c’est une école cachée sous des allures de rires et de folies.



Chaque semaine, vous allez à la rencontre des jeunes dans les écoles. Comment se passe une journée de tournage?

Manu : L’équipe arrive une trentaine de minutes avant la première cloche. On commence par installer le jeu le plus rapide à tourner, souvent les jeux-questionnaires ou les « vrai ou faux ». Une fois que la cloche a sonné, on se rend dans la classe avec laquelle on tourne pour se présenter et leur expliquer le déroulement de la journée. En général, on réussit à tourner un premier jeu en avant-midi, et deux en après-midi. Après les jeux, on retourne dans la salle de classe pour répondre aux questions et faire tirer quelques prix. À la fin de la journée scolaire, une fois que les élèves ont quitté l’école et que les corridors sont tranquilles, on tourne les segments « duplex » (les interactions entre l’animateur et l’animatrice). Parfois, quand l’horaire est chargé, il faut aussi tourner un segment « Où est Méli/Manu » avant de pouvoir souper, et quand l’horaire est VRAIMENT chargé, on revient à Edmonton après tout ça. Bref, ça fait des longues journées!

Les enfants rigolent Photo : Radio-Canada

Vos collaboratrices et collaborateurs sont des ados qui apportent leur touche personnelle. Comment s’est déroulé le recrutement?

Manu : On est toujours en mode recrutement. Quand on rencontre des jeunes dynamiques, on les garde à l’esprit pour les futures saisons en tant que vidéoblogueurs ou vidéoblogueuses, ou comme jeunes reporters. Pour faire partie des jeunes reporters, il faut être dans les environs d’Edmonton, de Regina ou de Winnipeg, car ce sont là que sont nos principales équipes de production. Par contre, pour les blogues vidéo, on a le pays au complet à représenter et à notre disposition. Le choix est difficile, il y a tellement de jeunes francophones dynamiques et dignes d’intérêt!

Cette année, nos vidéoblogueuses et vidéoblogueurs ont été choisis à partir de vox pop et de jeux qui ont été tournés dans les deux saisons précédentes, mais l’appel est ouvert à toute personne qui aimerait participer! Émanuel

Louis Photo : Radio-Canada

Malika Photo : Radio-Canada

Kaia Photo : Radio-Canada

Dans le segment B-TV d’ONIVA!, Cléa nous propose des recettes amusantes à faire, comme de la crème brûlée, des crêpes, des muffins et autres douceurs. Quel plat aimez-vous cuisiner?

Mel : C’est une bonne question! J’aime beaucoup cuisiner et découvrir toutes sortes de recettes végétariennes, que ce soit des rouleaux de printemps, du tofu général tao, des plats mexicains ou indiens. Mon côté chocolaté vous dirait que j’adore manger des fondues au chocolat avec des bananes, des raisins et des amandes!

Manu : Ce que j’aime le plus, c’est manger des plats qui comprennent des patates (rires), mais ce que j’aime le mieux cuisiner, c’est des gaufres! C’est tellement satisfaisant quand elles sortent toutes parfaites et dorées, et j’adore remplir chaque petit carré de sirop d’érable et de crème fouettée… Et avec des fruits frais, ou même des gaufres au fromage…

Cléa Photo : Radio-Canada

Racontez-nous une anecdote de tournage.

Mel : Ça arrive parfois de tourner dans des écoles où les gens nous connaissent moins, surtout que c’est seulement ma deuxième saison et que c’est la première saison de Manu. Cet automne, on s’apprêtait à commencer la journée de tournage dans une école. Tout le personnel et les élèves étaient rassemblés pour faire la prière et le chant du matin. Avec la meilleure intention du monde, le directeur voulait remercier l’équipe d’ONIVA!. Il a commencé par présenter Mae, la réalisatrice, Gaëtan, le caméraman, et quand il m’a regardée, j’ai senti une hésitation, puis il m’a présentée comme l’assistante de production. J’ai ri par en-dedans. Dans ce même voyage, une élève m’a remis un dessin à la fin de la journée. Toute contente, je l’observe, puis je me rends compte qu’il s’adressait en fait à Mae. L’élève avait dessiné trois filles et les avait identifiées « Toi », « Moi » et « Milly »; étant la seule des trois avec les cheveux bruns, j’ai rapidement déduit que j’étais « Milly ». Depuis ce temps, on blague à l’interne que je suis « l’assistante Milly ». Mais c’est un surnom réservé pour l’équipe seulement!

Manu : Quand j’étais à Mission, en Colombie-Britannique, on tournait le segment « Où est Manu » dans un beau parc historique. C’était juste avant l’Halloween. Un aîné est venu nous dire : « Attendez, j’ai quelqu’un qui veut tourner avec vous! » Il est allé chercher un gros squelette en plastique dans sa voiture. Il nous a dit que le squelette s’appelait Milly! On a beaucoup ri, et on a pris des photos avec le squelette pour les envoyer à Mélissa. J’ai demandé à l’homme s’il gardait le squelette dans sa voiture pour l’Halloween, et il m’a dit que non, et qu’en fait il en avait deux dans sa voiture qu’il transportait partout avec lui en tout temps!

Mélissa en classe avec les jeunes Photo : Radio-Canada

Mélissa, décris-nous Émanuel en trois mots. Attentionné

Travaillant

Créatif

Émanuel, décris-nous Mélissa en trois mots. Passionnée

Chaleureuse

Talentueuse

Mélissa et Émanuel Photo : Radio-Canada

Où et quand regarder les épisodes?

ONIVA! est diffusée sur ICI Télé chaque samedi à 9 h 30 et est aussi proposée sur la zone Jeunesse.