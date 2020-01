District 31 : Bruno sort de ses gonds!

Cette semaine, Bruno et Patrick ont échappé à des accusations au criminel grâce à Véronique Lenoir. Cette dernière se confie sur son passé. Nick Romano est accusé du meurtre de Bocassini et dénonce Véronique Lenoir d'avoir endormi tout le monde. Mélissa Corbeil poursuit son acharnement envers le 31, mais se fait remettre à sa place. Et l'équipe gère haut la main un cas d'enlèvement d'enfant.