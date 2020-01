L’effet secondaire : une nouveauté jeunesse en 4 éléments forts

Proposée dans un format docufiction très dynamique, elle aborde avec justesse la vie au collège, l’amour, la quête de soi et l’amitié.

C’est différent, rapide. 1 enjeu. 1 solution. 1 épisode. Christiane Asselin, directrice principale, ICI Tou.tv, webtélé et Jeunesse, Radio-Canada

1. De l’authenticité

Ce qui frappe dans L’effet secondaire, c’est que nous n’avons pas l’impression de regarder des histoires à la télé : nous vivons ces histoires. Dès la première minute, nous sommes aux côtés d’Ahmed, de Katya, de Safa, de Louka, d’Iris, de Jonathan, de Marco et de toute la bande dans les couloirs du Collège Réjean-Ducharme. Les thèmes abordés, légers ou difficiles, le sont toujours sans tabou.

Les personnages s’adressent à la caméra pour parler de leurs émotions et de leurs impressions dans une formule « confidences » entre proches.

Jonathan, Iris, Katya et Safa Photo : Radio-Canada

Fanny Photo : Radio-Canada

Alex et Marco Photo : Radio-Canada

2. U ne distribution impressionnante, talentueuse et juste

Jean-Sébastien Lord, coauteur et coréalisateur de la série, souligne que les actrices et acteurs qui jouent dans L’effet secondaire ont été remarquables lors des auditions. Il a été frappé par leur sincérité et leur spontanéité, qui transparaissent à l’écran à point tel qu’on ne fait plus la différence entre la réalité et la fiction.

Les actrices et les acteurs de L'effet secondaire Photo : Arcouette&Co.

Le corps professoral du Collège Réjean-Ducharme : Madame Touma, Monsieur Azem et Madame Landry Photo : Arcouette&Co.

3. L’émotion des premières fois

Notre cœur bat vite, nous esquissons ce petit sourire en nous rappelant avec tendresse, gêne ou nostalgie cette période des premières fois. Dans L’effet secondaire, on fume sa première cigarette, on commet son premier vol, on danse un slow pour la première fois, on aime pour la première fois… On se cherche, on se découvre, on apprend à apprivoiser son corps et ses émotions, et à vivre avec les autres.



Nico et Iris Photo : Arcouette&Co.

Ahmed et Audrey Photo : Radio-Canada

4. La belle complicité qui unit les actrices et acteurs

Lors de notre visite sur le plateau de tournage, nous avons pu voir à quel point les jeunes sont complices. Les fous rires et les délires qui résonnaient entre les prises et à l’heure du déjeuner témoignaient des liens qui s’étaient tissés serré. Raison de plus pour dévorer cette série qui réunit tous les ingrédients pour rire, s’attendrir et réfléchir.

Comme le soulignait Kaly Roy (Anouk) :

Ça a pris le temps d’un dîner pour qu’on se dégêne tous, puis là on est tous devenus de super bons amis. C’est vraiment une bonne ambiance, tout le monde s’aime.

Iris, Anouk et Katya Photo : Arcouette&Co.

---------------------------------------------------------------------

Où et quand regarder les épisodes?

La série, qui sera diffusée sur ICI Télé chaque vendredi à 17 h à compter du 10 janvier 2020, sera aussi proposée en rafale sur ICI Tou.tv Extra. Elle se décline en 13 épisodes de 22 minutes.

Le compte Instagram de l’émission donne déjà un avant-goût de l’ambiance qui règne au Collège Réjean-Ducharme. Une chaîne TikTok et une chaîne YouTube complètent cette offre multiplateforme très riche.