Un nouveau balado sur District 31, animé par Annie-Soleil Proteau

Se qualifiant elle-même de grande fan de l’émission, l’animatrice s’amusera chaque vendredi, en compagnie de trois autres adeptes et d’une personnalité connue, à discuter des intrigues de la semaine et de ce qui leur a semblé marquant. Par la même occasion, des hypothèses sur le dénouement des intrigues et des prédictions sur la suite de l’histoire seront émises. Le premier invité sera Guillaume Lemay-Thivierge, réalisateur de plusieurs épisodes de District 31.

Curieux de savoir jusqu’à quel point Annie-Soleil est mordue de cette série, nous lui avons posé quelques questions. Tout d’abord, l’animatrice mentionne qu’après la finale diffusée avant les Fêtes, elle était en manque total de District 31 et avait hâte de connaître les prochaines intrigues.

Qui est ton personnage préféré?

J’adore le commandant Daniel Chiasson. Il aime son monde et il n’a pas peur de le démontrer. Son humour souvent pince-sans-rire et juste assez baveux m’amuse beaucoup aussi.

Et celui que tu aimes haïr?

J’aime haïr Mélissa Corbeil. Elle cherche à écraser les sergents-détectives du 31 et, pour l’instant, la raison qui la pousse à être aussi détestable m’échappe. Son approche répressive me tape royalement sur les nerfs; c’est un personnage savoureux!

Quel personnage aimerais-tu voir revenir dans la série?

Jeff Morin. Je ne me suis pas encore remise de sa mort. Ce gars-là était terriblement attachant, sensible et vrai. J’adorerais aussi voir revenir Phaneuf. J’ai toujours eu un gros faible pour le côté obscur de la Force! Les intrigues qui arrivaient par Phaneuf étaient phénoménales.

Jusqu’à quel point es-tu une fan finie de l’émission?

District 31, c’est ma messe. Je dis d’ailleurs à la blague que je regarde District 62, puisque je regarde chaque épisode deux fois! Puis tu ne m’appelles pas pendant que je regarde la messe. Avec l’arrivée de Tout le monde au poste, mon rituel de messe a changé : j’ai maintenant de nouveaux amis avec qui je vais « communier »!

Annie-Soleil raconte que lorsqu’elle a été hospitalisée, elle a dû prendre de la morphine et les médicaments lui ont donné des hallucinations. Elle était certaine que Yanick Dubeau était là pour la tuer comme dans la série.

District 31, c’est envahissant dans ma vie au point que j’ai eu une aventure avec Yanick Dubeau et des hallucinations… Annie-Soleil

Qu’est-ce qui fait selon toi que District 31 crée une telle dépendance?

Le milieu criminel me fascine. D’entrer dans les coulisses de ce monde-là et de voir comment la police travaille, c’est captivant. C’est très habilement rendu par Luc Dionne, qui crée des personnages qu’on a l’impression de côtoyer véritablement.

Comment voudrais-tu que Luc Dionne finisse la quatrième saison?

En ramenant Jeff Morin, même si c’est d’outre-tombe!

Selon toi, qu’est-ce qui fait que District 31 marche autant?

C’est tellement collé à l’actualité qu’on se demande parfois ce qui est vrai et ce qui est de la pure invention. Ça semble souvent être la fiction de Luc Dionne qui influence l’actualité, c’est fou! Avec les clins d’œil qui sont faits à des événements réels, on peut aussi se demander si la vérité nous est dévoilée davantage par District 31 que par les bulletins de nouvelles.