5 chansons entendues dans District 31

1- Noélie annonce à Patrick que c’est fini entre eux sur la musique de Fuck you mon amour, de Bernard Adamus.

Patrick et Noélie discutent. Photo : Aetios Productions

2- Laurent Cloutier torture Chao Zeng, le cerveau de la filiale chinoise, pour le faire parler, sur la musique de Down in the Hole, de John Campbell.

Laurent Cloutier et Chao Zeng. Photo : Aetios Productions

3- Les réactions de Bruno Gagné et de Nancy Riopelle à la suite de l’audience avec le coroner. Nancy Riopelle a posé des questions vicieuses, entre autres à Bruno Gagné, et est revenue à maintes reprises sur l’accident de voiture impliquant sa fille… sur la musique de Paradis, interprété par Keith Kouna.

Bruno prend un verre tout seul au bar pour décanter après l’audience devant le coroner.

Bruno prend un verre au bar. Photo : Aetios Productions

Nancy Riopelle, fébrile, entre dans la chambre de sa fille et se couche sur son lit en pleurant.

Nancy Riopelle. Photo : Aetios Productions

4- Joe Bocassini orchestre trois meurtres… sur la musique de Son of a New York Gun de Gino Vannelli.

Joe Boccassini orchestre 3 meurtres. Photo : Aetios Productions

5- Nick Romano se fait piéger par son amie et avocate Véronique Lenoir et se fait arrêter par la police dans un bar, sur la musique de All the Wild Horses, interprétée par Ray Lamontagne.

Nick Romano, Véronique Lenoir, Patrick Bissonette, dans un bar. Photo : Aetios Productions

