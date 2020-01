Dans les coulisses du retour de La fureur

La fureur a opposé deux générations de gars et de filles dans un match de 90 minutes.

Chez les filles, nous retrouvons : Élyse Marquis (capitaine des filles), Hélène Bourgeois Leclerc, Karine Vanasse et Bianca Gervais, et du côté des recrues, Debbie Lynch-White, Marie-Lyne Joncas, Mariana Mazza et Maripier Morin (capitaine).

C’est les gars, nous retrouvons : Sébastien Benoit (capitaine), Pierre-Yves Lord, Jean-Michel Dufaux et Michel Charette, et du côté des recrues, Julien Lacroix, Arnaud Soly, Jay Du Temple et Phil Roy (capitaine).

En coulisses avec Véronique Cloutier et les capitaines des équipes

En préparation de l’émission, Véronique Cloutier s’entretient avec Élyse Marquis, Sébastien Benoit, Maripier Morin et Phil Roy, les capitaines des équipes qui s’affrontent lors de cette émission spéciale de La fureur.

En coulisses avec Véronique Cloutier et les capitaines

Une prestation surprise de Lorie

La chanteuse française Lorie est venue interpréter son succès souvenir Je serai (ta meilleure amie).

Une prestation surprise de Lorie

En coulisses avec Lorie

En coulisses avec Lorie

Numéro unique de Star académie

Une dizaine d’ex-académiciens et ex-académiciennes provenant des cinq saisons de Star académie ont renoué l’instant de ce numéro unique.

Un numéro unique de Star académie

En coulisses avec Véronique Cloutier

En coulisses avec Véronique Cloutier

La réaction des capitaines après l'émission

La réaction des capitaines après l'émission

Consultez le site de La fureur