Que nous réserve Une autre histoire en 2020?

Une autre histoire sera de retour à la télévision à partir du 6 janvier 2020 pour une deuxième saison. Qu’est-ce qui attend les personnages?

Rappel des intrigues laissées en suspens à la fin de la première saison

Anémone aura de grandes décisions à prendre

La maladie semble donner à Anémone l’impulsion nécessaire pour retrouver sa première famille, elle qui avait mis tant d’effort pour l’oublier. Essaiera-t-elle de se rapprocher de ses premiers enfants?

Le détective privé Alexander Pinot Flores l’a bien mise en garde. Si elle dévoile sa vraie identité, elle devra faire face à ses erreurs passées, faisant allusion au meurtre d’une jeune caissière de station-service qui n’a pas encore été résolu. Elle risque la prison, même si elle est malade.

Dans la bande-annonce à la fin du dernier épisode, on comprend bien qu’Anémone croisera sa fille Caroline une seconde fois. Peut-être se décidera-t-elle malgré tout à revenir vers ses premiers enfants.

Sébastien Photo : Datsit Sphère

Sébastien : vers une nouvelle vie?

On a laissé le personnage de Sébastien fort perturbé à la fin de la saison. Il venait d’apprendre le décès de son ex-conjoint Louis. Sébastien l’avait convaincu la veille du meurtre de quitter Steeve, son mari violent.

Sébastien est-il mûr pour s’engager dans une vie familiale plus stable? Quelques éléments nous le laissent croire. Il avait laissé entendre à Louis qu’il était prêt à s’occuper du bébé qu’il attendait de la mère porteuse Jessica, s’il quittait son mari.

Aussi, le costume de cowboy d’Érik (alias Enrick) avait fait son effet sur Sébastien, qui n’avait pas tardé à l’embrasser. Ils avaient même passé la nuit ensemble. Est-ce le signe d’un rapprochement ou une simple rechute?

Que manigance Vincent?

Vincent n’abandonne pas les recherches pour retrouver la meurtrière de sa sœur. Il a trouvé la vieille photo des premiers enfants d’Anémone sous son oreiller, ce qui l’incite à mettre les bouchées doubles.

Je suis convaincu qu’elle a quelque chose de grave à cacher, sinon elle n’aurait pas abandonné trois enfants en bas âge, pas avec le cœur et l’empathie naturelle qu’elle a. Vincent Gagnon

Maryse décide finalement de l’épauler dans sa quête. Tenteront-ils de piéger Anémone?

Patricia et Valaire Photo : Datsit Sphère

Une double dette pour Ron Blanchette?

Depuis plusieurs épisodes, Valaire Petterson traque Ron pour le règlement d’une vieille dette – qui est en fait celle de Manon.

Elle a consciemment jeté 25 000 $ de cocaïne dans un bol de toilettes pour me mettre dans le trouble. Valaire Petterson

Petterson veut se faire rembourser et demande plusieurs petits services pas très nets à Ron. Il se tourne également vers Patricia pour qu’elle cache de la marchandise au chalet. Elle accepte contre son gré.

L’histoire semble se répéter à la fin de l’épisode : Patricia se débarrasse de la marchandise dans l’évier, de la même manière que Manon l’avait fait dans les toilettes 30 ans auparavant.

Karla et son bébé

Karla Romero est au repos forcé après avoir eu des saignements. Comment se déroulera le reste de sa grossesse? Elle sait maintenant qu’elle attend une petite fille et elle déclare qu’elle va l’appeler Lan, comme le prénom de naissance de sa sœur adoptive Olivia.

Ça veut dire “orchidée” en chinois. C’est un prénom de fleur, comme ma mère. Karla Romero

Nous ne savons toujours pas qui est le père de son enfant. Est-ce Ghyslain, Émilien, Terry ou Vincent?

La réconciliation de la famille Blanchette

À la suite de la disparition de Manon Bouchard il y a 30 ans, la famille Blanchette a été brisée. Caroline pensait que son père avait tué sa mère, Sébastien a été donné en adoption et Jean-Olivier a suivi les traces de son père dans les petites magouilles.

La crise cardiaque de Ron a au moins eu le mérite de rapprocher toute la famille. Caroline et Sébastien ont visité leur père à l’hôpital. On a eu droit à des explications de Ron au sujet des raisons qui l’ont poussé à donner Sébastien en adoption et à garder Jean-Olivier et Caroline. Cela semble avoir réconcilié la famille.

Je sais que ça n’a pas été juste d’un bord et de l’autre, mais je ne voulais pas que Caroline se sente rejetée, tu sais. Puis, si elle avait perdu ses deux frères en plus de sa mère, bien, je pense que je l’aurais retrouvée morte à un moment donné. Ron Blanchette

Vers la deuxième saison