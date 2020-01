Bye bye 2019 : six sketches marquants

Le traditionnel bilan annuel du Bye bye nous a divertis une fois de plus avec des vétérans toujours solides et des recrues qui ont passé le test haut la main. Voici les numéros qui ont retenu notre attention. Avec Patrice L'Ecuyer, Guylaine Tremblay, Claude Legault, Anne-Élisabeth Bossé, Julie Le Breton et Mehdi Bousaidan.