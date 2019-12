La rentrée télé de l'hiver 2020

Les nouveautés

Le dernier soir, la série documentaire de la journaliste Monic Néron

Dans cette enquête présentée en six épisodes, la journaliste Monic Néron entreprend de jeter un nouvel éclairage sur l’un des rares doubles meurtres d’ados non résolus du Québec : celui de Diane Déry, 13 ans, et Mario Corbeil, 15 ans. En compagnie des familles des deux victimes, Monic Néron tente de découvrir ce qui a pu se passer le soir du 20 mai 1975. Spécialistes en scènes de crime, forces de l’ordre, journalistes et témoins de l’époque apportent leur contribution à cette démarche, dans l’espoir que la vérité éclate.

Bande-annonce

À partir du samedi 11 janvier

Le dernier soir

Cerebrum, le suspense psychologique avec Claude Legault et Christine Beaulieu

Le psychiatre Henri Lacombe dirige l’Institut national de santé mentale. Jour après jour, sa mission est d’apaiser les souffrances de sa patientèle. Sa conjointe, Anne Beaulieu, est une psychologue consultante en clinique privée. Les deux composent avec les hauts et les bas de la vie familiale de tous les jours avec leurs deux enfants, Marine et William. L’univers de la famille bascule le jour où Anne ne se présente pas au restaurant où elle doit rencontrer son mari. Que lui est-il arrivé?

Cerebrum - Bande-annonce

À partir du mercredi du 8 janvier

Cerebrum

L’effet secondaire , la dramatique jeunesse sur le quotidien des ados

Une série tournée à la manière d’une docu-réalité qui nous plonge dans la vie d’Anouk, de Marco, de Fanny, d’Alex, de Safa, d’Emma, d’Ahmed et de plusieurs autres qui traversent le secondaire avec la tête remplie de projets, de doutes et d’émotions intenses. L’effet secondaire met en vedette Kaly Roy, Nicolas Germain-Vien, Axelle Michaud, Édouard Tremblay-Grenier, Dounia Ouirzane, Émi Chicoine et Amédamine Ouerghi au sein d’une impressionnante distribution qui compte plus d’une quarantaine de premiers rôles.

À partir du vendredi 10 janvier

L’effet secondaire

Les soirées carte blanche, des spectacles Juste pour rire

Chacune des têtes d’affiche du 37e Festival Juste pour rire présente un spectacle à son image. Katherine Levac, Anne-Élisabeth Bossé, Philippe Laprise, Jay Du Temple et le duo formé d’Adib Alkhalidey et de Julien Lacroix s’entourent des humoristes les plus drôles de l’heure pour offrir six soirées divertissantes et mémorables. En formule cabaret, Laurent Paquin propose de son côté un cocktail de numéros humoristiques livrés par des artistes qu’il affectionne!

Cartes Blanches Photo : Radio-Canada

Bande-annonce

À partir du samedi 11 janvier à 21 h

Les soirées carte blanche

Les émissions qui sont de retour





1res fois, l’émission de variétés animée par Véronique Cloutier

Pour cette troisième saison, l’animatrice recevra sur son plateau Rachid Badouri, Marie-Ève Janvier, Martin Matte, Marilou, Patrick Groulx, Élyse Marquis, Mélissa Bédard et Mathieu Baron, pour ne nommer que ces gens. La formule reste la même : Véronique Cloutier accueille deux personnalités québécoises qui abordent, sans retenue, les premières fois les plus significatives de leur existence.

Bande-annonce 1res fois

À partir du jeudi 9 janvier

1res fois

Lâcher prise , la série de fiction avec Sophie Cadieux et Sylvie Léonard

Pour cette quatrième et ultime saison, nous suivrons le quotidien de Valérie, qui, après avoir tout perdu, doit décider de la suite de son existence.

Quatrième saison

À partir du lundi 6 janvier

Lâcher prise

Les pays d’en haut, la série historique de retour avec un nouveau curé interprété par David La Haye

Sainte-Adèle est en danger de mort. Une épidémie meurtrière de variole envahit le village. Séraphin – maintenant sous-ministre de la colonisation – et Donalda reviennent de Québec en urgence pendant que les morts s’accumulent… Séraphin devra gérer cette crise pour sauver les Laurentides.

Bande-annonce

À partir du lundi 6 janvier

Les pays d’en haut

Faits divers , la série de fiction policière avec Isabelle Blais et Émile Proulx-Cloutier

Dans cette troisième saison, des dindons se promènent dans un cercle de culture, sur une ferme aviaire. Au centre de cette empreinte extraterrestre gît le cadavre de Benoît Charron, adepte d'ufologie. La femme de la victime, Kathleen, soupçonne les « gris » d'avoir enlevé son mari pour en faire leur cobaye et laissé un clone de celui-ci sur Terre…

Bande-annonce

À partir du lundi du 17 février

Faits divers

Prière de ne pas envoyer de fleurs , l’émission de variétés animée par Patrice L’Ecuyer

Pour cette huitième saison, Patrice L’Ecuyer reçoit un grand nombre d’artistes sur le plateau, dont Sébastien Delorme, Ginette Reno, Messmer, Patrick Groulx et plusieurs autres. Rappelons le concept de l’émission : un ou une artiste que nous aimons perdra la vie, devant nos yeux, dans une fiction humoristique. Ensuite, des camarades viendront célébrer son passage sur Terre à travers de vibrants – et parfois même cinglants – témoignages de ses proches, qui rappelleront de façon inusitée les moments de sa vie méritant d’être soulignés.

Patrice L'Ecuyer anime Prière de ne pas envoyer de fleurs Photo : Zone 3

Voyez un extrait exclusif de la première émission, où un hommage est rendu à Sébastien Delorme.

On rend hommage à Sébastien Delorme

À partir du vendredi 10 janvier

Prière de ne pas envoyer de fleurs



Ouvrez les guillemets, l’émission humoristique animée par François Morency





Pour cette troisième saison, l’animateur recevra Sonia Vachon, Jean-Philippe Wauthier, Les Denis Drolet, Marie-Ginette Guay et Vincent Bilodeau. Dans cette émission, l’animateur redonne son heure de gloire aux citations.

Sonia Vachon et Francois Morency Photo : Radio-Canada

À partir du vendredi 10 janvier

Ouvrez les guillemets

Du côté d’ARTV

Des rencontres improbables à La table de Kim, animée par Kim Thúy

Kim Thúy nous emmène à la découverte de moments chaleureux, prisés et conviviaux entre les différentes personnalités qu’elle invite à sa table. Au-delà de la cuisine et de la nourriture, c’est une découverte de l’humain qui nous attend derrière l’écran. Au cours de cette première saison, elle recevra des gens de tous les horizons, dont Christian Bégin, Anne Dorval, Elisapie Isaac et Michel Rivard.

C'est chez elle, autour d'un bon repas, que Kim Thúy reçoit ses invités de tous horizons. Photo : Radio-Canada

La table de Kim, à partir du vendredi 3 janvier

Du côté d’Explora

L’environnement sous la loupe de Marie-Eve Tremblay et Mathieu Pichette dans Sérieux?

Marie-Eve Tremblay et Mathieu Pichette débarquent sur les ondes d’ICI Explora pour animer une nouvelle série en huit émissions qui répondra de manière originale à certaines questions que nous nous posons sur l’environnement. Incisive et dans l’esprit du temps, cette série cherche à remettre en question nos idées préconçues.

Marie-Ève Tremblay et Mathieu Pichette sont à la barre de Sérieux? Photo : Radio-Canada

Sérieux?, à partir du vendredi 13 mars