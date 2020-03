André Robitaille discute de création avec Michel Rivard et Serge Fiori

Cette année, en plus de l’émission, nous vous présentons la discussion en format intégral.

Saviez-vous que les deux chanteurs ont déjà été colocs? C’était naturel de les faire se rencontrer pour discuter de leur carrière et des défis qu’ils ont relevés en 2019 en prenant de nouveaux risques au lieu de rester dans leurs vieilles pantoufles. Michel Rivard a connu un nouveau souffle avec la création de son spectacle théâtral L’origine de mes espèces, et Serge Fiori a participé à la création de Seul ensemble, un spectacle acrobatique du Cirque Éloize lui rendant hommage.

On sent toute l’admiration que ces deux amis de longue date ont un envers l’autre, admiration qui était présente dès le début de leur carrière. Qu’ont-ils appris l’un de l’autre avec le temps?

Ce qu’on admirait d’Harmonium, ce sont les possibilités musicales. Serge se donnait le droit d’explorer une affaire et de prendre le temps. Il touchait à des affaires que nous autres, on n’osait pas toucher. Il allait plus dans les méandres de la réflexion presque spirituelle alors que nous, on était très terre à terre. C’était deux pôles.

Michel Rivard