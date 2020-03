André Robitaille discute de l’art qui fait rêver et réfléchir les jeunes avec Élise Gravel, Simon Boulerice et Team White

Cette année, en plus de l’émission (diffusée le samedi 28 décembre à 19 h sur ICI Télé), nous vous présentons, dans cet article, la discussion en format intégral.

Les artistes qui se joignent à la discussion :

Élise Gravel, illustratrice

Simon Boulerice, auteur, comédien et metteur en scène, entre autres

Katerine Leblanc et Alexandre Leblanc, danseurs du duo Team White

Regardez la rencontre :



Faire rêver et réfléchir les jeunes grâce à l’art

D’entrée de jeu, les artistes ont parlé des coups de cœur culturels de leur enfance. Pour Simon Boulerice, c’est le roman La vie au Max, de Susanne Julien.

C’était, je pense, la première fois que je découvrais une littérature qui était pleine d’empathie, où je pouvais me mettre dans la peau d’un jeune qui n’avait pas beaucoup d’argent et qui prenait soin de sa petite sœur. Et donc cette tendresse-là, pour moi, ça a été une révélation. Simon Boulerice

Les jeunes, un public exigeant?



Au cours de l’émission, il a par la suite été question de l’importance pour les jeunes de se reconnaître dans les œuvres qui leur sont présentées; de l’étincelle qu’une œuvre peut allumer dans une jeune vie; de sincérité; du sentiment d’utilité quand on s’adresse à un public jeunesse; et de l’exigence qui y est associée.



L’art destiné aux jeunes demande un important travail de vulgarisation, mais pour Katerine Leblanc, ce public est en or.

Les jeunes, c’est tellement des éponges. Ils sont super ouverts. Ils sont tellement contents d’apprendre que c’est le meilleur public pour moi. Ils reconnaissent tout ce qui est vrai, tout ce qui est fait avec le cœur puis avec passion. Karine Leblanc, de Team White

On ne parle que de soi



Lorsqu’on est un artiste, on parle inévitablement de soi par le biais de sa création. L’illustratrice Élise Gravel résume en quelques mots cette affirmation qu’elle endosse.

Mes dessins, mes jokes, mes messages, ça ressemble à ça chez nous aussi. Un mélange d’engagement politique et de jokes de pet. Élise Gravel



