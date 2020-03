André Robitaille discute de création avec René Richard Cyr, Catherine Chabot et David Goudreault

La création en 2019

Les trois artistes brillent dans leurs disciplines et, nul doute, font preuve de créativité.

Le metteur en scène et comédien René Richard Cyr

L’autrice et comédienne Catherine Chabot

L’auteur, poète et travailleur social David Goudreault

La discussion est lancée avec la question « Pour qui créons-nous, pour nous ou pour le monde? » Les membres de ce trio apportent leurs nuances, mais sont unanimes sur l'idée qu'on le fait à la fois pour soi et pour l'autre.

On crée pour le monde, mais on est du monde nous aussi. Il faut faire partie de l'équation dans notre satisfaction. [...] Par rapport à la littérature, c'est la magie de la découverte de la lecture qui m'a donné envie d'écrire, mais quand j'écris, l'intention est dirigée vers les autres alors que quand je consomme de la lecture [...], je suis récepteur. Mais je ramasse ça pour le mettre dans mon art pour le redistribuer. David Goudreault

De mon côté, c'est souvent une urgence de dire, une urgence de prendre parole, de mettre en mots mes souffrances, les événements de la vie. Il y a ce moteur-là qui est là. Mais, j'aime aussi écrire pour que mon frère bûcheron ait envie de venir au théâtre. C'est important de faire des shows pour toucher en dehors du cercle. Catherine Chabot

Et le mandat de l’art? Lorsqu'une personne expose son œuvre au public, qu'en retire-t-elle? Ou qu’est-ce qu’elle observe chez le public?

J'ai un souci de le rejoindre, non pas de plaire. Le rejoindre. De l’ébranler. Lui donner de nouvelles questions à se poser. [...] On est dans une société folle à tous les niveaux. Je comprends qu'un moment donné on a besoin de quiétude. L'art n'a pas ce mandat-là à mon sens. Le pire art qui peut arriver est celui qui rassurerait, parce qu'il ne s'agit pas de rassurer. Il ne s'agit pas non plus d'inquiéter ou de troubler. Il peut divertir, te faire oublier ta petite réalité pour te faire rencontrer l'Autre avec un grand A. Celui que tu n'aurais pas rencontré. Aller au théâtre, c'est vouloir n'importe quel art, je pense, c'est avoir envie de se poser de nouvelles questions. René Richard Cyr

Ces trois artistes répondent tour à tour aux questions :

Qu’est-ce qui motive la création?

Comment se sent-on un soir de première?

Jusqu’à quel point on retravaille une œuvre?

Doit-on porter attention à son public?

Est-ce qu’on rate parfois son coup?

Y a-t-il une pression face à la prochaine œuvre après un succès?

Comment trouver le sujet qui va toucher les gens?

