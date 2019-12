Des émissions de Noël pour les enfants tous les matins

C'est bien connu, des enfants en vacances, ça se lève bien souvent aux aurores... Comment s'assurer d'avoir quelques matinées tranquilles, sans trop de chicane? On a prévu une belle programmation d'émissions des Fêtes pour les petits matins où les parents ont besoin d'un répit. Notamment : trois épisodes de Noël de l'Agent Jean, de nouvelles découvertes avec Arthur L'aventurier en Australie, le film Talia et le royaume arc-en-ciel et trois films de Nicolas Noël.