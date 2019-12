District 31 : la demande loufoque de Nancy Riopelle

Cette semaine, on a le droit à une finale surprenante avec la demande démesurée de Nancy Riopelle à Bruno. Nick, lui, se fait prendre à son propre jeu à force de magouiller avec les mafieux. On apprend d'ailleurs que la mafia italienne aurait frayé avec la mafia chinoise et qu'elle serait aussi impliquée dans le vol du rein de Da-Xia. Après les meurtres de Joe Bocassini et de Martin Chabot – l'un dans sa voiture, l'autre en prison –, Laurent Cloutier et Stéphane Pouliot sont dans la mire d'un tueur à gages. Quel sort leur réserve-t-on?