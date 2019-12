Un 31 décembre festif sur ICI Télé

19 h – En direct de l’univers : Spéciale du jour de l’An

Autour de qui gravitera la spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers le 31 décembre? Pour le savoir, il faudra attendre le coup d’envoi de ce mégaparty de fin d’année animé par France Beaudoin, puisque les personnalités célébrées ne se doutent pas du tout qu’elles s’apprêtent à être kidnappées!

L’émission sera en rediffusion le 1er janvier à 18 h 30. En direct de l'univers.

20 h 30 – À l’année prochaine

La populaire émission de radio À la semaine prochaine présente cette revue festive où Philippe Laguë et ses complices, Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet, vous en feront entendre de toutes les couleurs. Au menu : parodies, imitations, chansons et nouvelles. Une heure de fantaisie inspirée et débridée.

L’émission sera en rediffusion le 2 janvier à 20 h. À la semaine prochaine.

22 h - Infoman 2019

Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles soulignent avec humour et dérision ce qui a retenu leur attention au fil des mois.

L’émission sera en rediffusion le 1er janvier à 20 h. Infoman 2019.

Mehdi Bousaidan, Guylaine Tremblay, Julie Le Breton, Claude Legault, Anne-Élisabeth Bossé et Patrice L’Ecuyer. Photo : A Media

23 h – Bye bye 2019

Les téléspectateurs seront ravis de retrouver Claude Legault et Patrice L’Ecuyer dans cette cinquante et unième rétrospective annuelle remplie d’humour. Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Julie Le Breton et Mehdi Bousaidan feront également partie de la distribution du Bye bye 2019, appuyés par quelques invités surprises.

Bye bye 2019

L’émission sera en rediffusion le 1er janvier à 21 h. Bye bye 2019.

00 h 30 – Les coulisses du Bye bye 2019

C’est toujours un plaisir de découvrir les secrets du Bye bye et d’entrer, ne serait-ce que furtivement, dans l’intimité des comédiens, des invités spéciaux et des équipes qui déploient leur talent et leur énergie pour en faire un succès.

L’émission sera en rediffusion le 2 janvier à 21 h et le 5 janvier à 22 h 30. Les coulisses du Bye bye 2019.

Installez-vous pour ce rendez-vous annuel le 31 décembre 2019 à partir de 19 h sur ICI Radio-Canada Télé!