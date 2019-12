District 31 : Ça va mal pour Nick Romano!

Cette semaine, tout semble tourner autour de Nick Romano, sur qui le malheur s'acharne. On se méfie de ce qu'il raconte et on le met sous écoute. Yves Jacob a pour mission de découvrir la vérité et ne ménage pas ce dernier en l'interrogeant, non sans mépris. Stressée par les événements entourant Romano, Noélie met un terme à sa relation avec le bel Italien. Mme Corbin (Miss Mushroom) confesse le meurtre de son mari; Bocassini manque toujours à l'appel; puis après beaucoup d'hésitation, Bruno se décide à rencontrer Nancy Riopelle. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 9 décembre.