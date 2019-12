L’entrevue préhistorique de Katherine Levac

Nomme trois humoristes que tu aimerais avoir dans ton clan. Et quel serait le nom de votre clan?

Mon clan ce serait moi et les Denis Drolet! On s’appellerait le clan des Poilus et on aurait tous de longs cheveux, ce serait notre marque de commerce.

Complète la phrase : À l’âge de pierre…

À l’âge de pierre, j’aurais sans doute eu les ongles plus sales, mais au moins je n’aurais pas passé la majorité de mon temps sur mon cellulaire.

Dessine-nous ton dinosaure préféré.

*(N.B. Fait réel : Les hommes et les dinosaures n’ont jamais cohabité sur terre.)

Le dinosaure de Katherine Photo : Katherine Levac

As-tu une anecdote de tournage amusante à nous raconter?

Durant le tournage des Sapiens, je m’étais cachée derrière un buisson pendant que la réalisatrice parlait aux autres comédiens et comédiennes pour mettre des choses en place. Je crois qu’à un moment donné, on a oublié que j’étais là, et après un temps, je me suis endormie dans le buisson et je me suis réveillée la tête dans le sable… oups.

Ton personnage, Rouquine Larousse, est une mystérieuse barbare sanguinaire. Quand tu étais petite, quel personnage ou quel monstre te faisait peur?

Je me baignais beaucoup dans les lacs quand j’étais petite, et le monstre dont j’avais le plus peur était un grand serpent de mer vivant sous l’eau et qui aurait pu me manger les jambes.

Es-tu plutôt de type chasseuse ou cueilleuse?

J’ai grandi dans une ferme où l’on fait pousser beaucoup de maïs, et mon idole, c’était Pocahontas; je vais donc dire cueilleuse!

De quelle invention préhistorique aurais-tu aimé être la créatrice : le tissage, la poterie, la roue, la domestication du feu?

Je suis très très frileuse! Si le feu n’avait pas été inventé, je m’en serais occupée, je crois.

Où et quand voir Les Sapiens : Les épisodes sont diffusés sur ICI Télé les samedis et dimanches à 9 h 30, et sont aussi offerts en ligne dans la zone Jeunesse.