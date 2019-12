On fait tous du showbusiness avec Denise Filiatrault

Tout le monde connaît Denise Filiatrault la comédienne, la metteuse en scène, la directrice de théâtre, mais cette fois-ci, nous découvrons également la complice, l’amie et même la grand-maman gaga qui se cache en elle.

On fait tous du show business avec Denise Filiatrault

Quand Denise Filiatrault adopte quelqu’un, c’est pour la vie! André Robitaille

Beaucoup de ses chouchoutes et chouchous étaient présents à l’émission; Normand Brathwaite, Pascale Buissière, Sonia Vachon, Gabriel Sabourin et Martin Drainville. Au cours de la soirée, nous avons eu droit à plusieurs anecdotes et extraits d’archives mémorables.

Sa rencontre avec le petit René Simard de 1976

Les débuts de Normand Brathwaite dans Chez Denise

Une répétition de la pièce Les belles-sœurs

La prestation de Pascale Buissière dans la peau d’Alys Robi

Des fous rires avec Dominique Michel dans Moi et l’autre

René Simard Photo : Radio-Canada

Denise, je ne l’ai jamais considéré comme une grand-mère, jamais comme une mère, je la considère comme une sœur! René Simard

Parlant de lien familial, le petit-fils de Mme Filiatrault, Mathieu, est arrivé à la toute fin de la soirée pour présenter un hommage à sa grand-mère, mais, surtout, pour découvrir une série de vidéos qu’il n’avait jamais vues : sa grand-mère complètement gaga qui filme les prouesses qu’il faisait quand il était enfant. Savoureux! (Et avouons-le, un peu gênant pour le jeune homme).

Denise Filiatrault et Mathieu Laurin Dignard Photo : Radio-Canada

Ma grand-mère fait tout intensément, elle travaille intensément, elle aime intensément et elle chiale intensément! Mathieu Laurin-Dignard

Le mot de la fin revient à l’invitée, visiblement émue d’avoir été la tête d’affiche de l’émission et impressionnée par le travail de l’équipe télé.